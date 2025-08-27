\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0637\u0644\u0628\u06cc \u062f\u0633\u062a \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f \u06a9\u0647 \u06f2\u06f0 \u062f\u0631\u0635\u062f \u0627\u0632 \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0622\u0633\u06cc\u0628 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0627\u0632 \u0647\u062a\u0644\u200c\u0647\u0627 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0634\u062f\u0646\u062f\u061b \u0627\u0645\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0634\u0627\u06cc\u0639\u0647 \u0628\u0648\u062f \u06cc\u0627 \u0648\u0627\u0642\u0639\u06cc\u062a\u061f \u00a0\n\u00a0\n