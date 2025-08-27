حضور بازرسان آژانس در نیروگاه اتمی بوشهر را به این شرط پذیرفتیم که حتما روس باشند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایراننژاد - بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: ما به دلیل تخلفات متعدد آژانس به خصوص آقای گروسی که هم گزارش خلافی را به شورای حکام ارائه کرد که بهانهای برای حمله نظامی صهیونیستها و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران شد. او به دلیل حمله نظامی به فعالیتهای صلح آمیز هستهای کشوری که تحت پادمان عمل میکند، مصوبه تعلیق همکاریها را گذراند.
وی افزود: ورود بازرسان به تصویب شورای عالی امنیت ملی منوط شد. مذاکره برای یک ساختار جدید برای همکاری با آژانس صورت گرفت، نه اینکه بازدید آژانس از مراکز هستهای مانند گذشته وجود داشته باشد.
بروجردی ادامه داد: هیچ اجازهای برای بازدید از مراکز به آژانس داده نشده است، صرفاً نیروگاه بوشهر به دلیل اینکه باید تحت نظر آژانس سوخت گذاری جدید انجام دهد، مشروط پذیرفتیم که حتما بازرسهایی که میآیند، روس باشند.