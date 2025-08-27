حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس

باشگاه خبرنگاران جوان- امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور) یک اتوبوس مسافربری در بزرگراه کابل-قندهار در منطقه ارغندی شهرستان پغمان واژگون شد و بر اساس اعلام وزارت کشور طالبان، دست کم ۲۵ مسافر کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.

عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارتخانه، علت حادثه را بی‌احتیاطی راننده اعلام کرد و گفت که نیروهای پلیس و امداد به سرعت در محل حاضر شده و مجروحان را به مراکز درمانی منتقل کردند.

این حادثه در ادامه بحران کاهش ایمنی جاده‌ها در افغانستان رخ داده که طی یک هفته گذشته حدود ۱۰۰ کشته برجای گذاشته است.

مرگبارترین حادثه اوایل همین هفته در ولایت هرات اتفاق افتاد که بر اثر برخورد یک اتوبوس با کامیون و آتش‌سوزی متعاقب آن، ۷۹ نفر از جمله چندین زن و کودک جان باختند.