حوادث مرگبار در افغانستان؛ طالبان نشست اضطراری برگزار کرد

باشگاه خبرنگاران جوان- عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت کشور طالبان اعلام کرد که نشستی فوری به ریاست زینالله عابر، رئیس دفتر این وزارت، برای بررسی و جلوگیری از حوادث رانندگی برگزار شده است.
این نشست با حضور عطاءالله انوری، ولیجان حمزه، عبدالرحیم ثاقب، سید رحیم جاهد و شمسالدین ابومنصور از مقامهای وزارت کشور طالبان در کابل برگزار شد.
به گفته قانع، هدف جلسه بررسی حوادث اخیر در بزرگراه کابل–قندهار بود؛ حوادثی که به تلفات و خسارات جانی قابل توجهی میان شهروندان انجامیده است.
در این نشست همچنین بر اجرای راهکارهای عملی برای کاهش حوادث جادهای و تقویت هماهنگی میان پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس امنیت عمومی تأکید شد.
همچنین تصمیم گرفته شد که با هماهنگی معاونت امور امنیتی، وسایل نقلیه مسافربری متخلف متوقف شوند و پلیس فرماندهی انتظامی کابل اقدامات لازم را برای بازداشت رانندگان خاطی انجام دهد.
صبح امروز (چهارشنبه، ۵ شهریور) یک اتوبوس مسافربری در بزرگراه کابل-قندهار در منطقه ارغندی شهرستان پغمان واژگون شد و بر اساس اعلام وزارت کشور طالبان، دست کم ۲۵ مسافر کشته و ۲۷ نفر دیگر زخمی شدند.