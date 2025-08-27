طالبان خواستار سرمایه گذاری تاتارستان در معادن افغانستان شد

هدایت‌الله بدری، سرپرست وزارت معادن و نفت‌ طالبان که به تاتارستان سفر کرده، خواهان سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به نقل از گزارش تلویزیون ملی افغانستان، بدری در سفر به تاتارستان در فروم صنعتی نفت، گاز و محصولات شیمیایی کازان حضور یافت و سخنرانی کرد.

او در این کنفرانس درباره روابط میان دو کشور، ذخایر غنی نفت و گاز افغانستان و همچنین انتقال فناوری از تاتارستان به افغانستان صحبت کرد.

سرپرست وزارت معادن و نفت طالبان در ادامه از سرمایه‌گذاران تاتارستانی دعوت کرد تا در بخش معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

بدری همچنین با هیئتی بلندپایه به رهبری رئیس‌جمهور تاتارستان دیدار و گفت‌وگو داشت.

در همین حال، مقامات تاتارستان وعده دادند در زمینه ارائه بورسیه‌های تحصیلی و ارتقای ظرفیت فنی دانشجویان افغان همکاری کنند.

بر پایه گزارش‌ها، هیئت طالبان در جریان این سفر با مسئولان شرکت دولتی نفت تاتارستان (TATA) نیز دیدار کرده است. مدیران این شرکت بر همکاری فنی با نهادهای افغان، اعزام متخصصان و اجرای برنامه‌های آموزشی در افغانستان تأکید کرده‌اند.

تاتارستان یکی از جمهوری‌های فدراسیون روسیه است که به دلیل صنعت پیشرفته نفت و گاز شناخته می‌شود. در ماه‌های اخیر، روابط اقتصادی میان طالبان و کشورهای منطقه روسیه و آسیای مرکزی رو به گسترش بوده است.

به باور ناظران، سفر هیئت‌های اقتصادی طالبان به کشورهای صنعتی نشان‌دهنده تلاش این گروه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به فناوری‌های نوین در حوزه انرژی و معادن است.

برچسب ها: تعامل با طالبان ، سرمایه گذاری در افغانستان ، تاتارستان
خبرهای مرتبط
سرمایه گذاری آذربایجان در افغانستان
سرمایه گذاری چین در برق افغانستان
طالبان:
سفر هیات کابل به قزاقستان پر دست‌آورد بود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ترکیه برای کدام جنگ آماده می‌شود؟ دستور ساخت پناهگاه در ۸۱ استان
رویترز: اروپا ممکن است از فردا مکانیسم ماشه را کلید بزند
توطئه آمریکا برای محاصره پایتخت حزب‌الله با نیروی خارجی
ولیعهد عربستان نامه‌ای از پوتین دریافت کرد
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
ارتش اسرائیل مردم جنوب لبنان را تهدید کرد
۳.۵ میلیارد دلار، بهای شکست آمریکا در مقابل یمن
۳ کشته در تیراندازی در مدرسه کاتولیک مینیاپولیس/ دو کودک در میان کشته‌ها
سوریه: حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی نقض حاکمیت ملی ماست
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
آخرین اخبار
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
بیانیه ۱۴ عضو شورای امنیت در حمایت از پایان جنگ غزه و ساز مخالف آمریکا
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
گفتگوی مقامات اروپا با طالبان؛ اروپا به دنبال اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی است
گشایش دفتر سوئیس در کابل پس از ۴ سال
ران درمر وارد واشنگتن شد
طالبان خواستار سرمایه گذاری تاتارستان در معادن افغانستان شد
حوادث مرگبار در افغانستان؛ طالبان نشست اضطراری برگزار کرد
حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس
تظاهرات گسترده در جنوب لبنان در اعتراض به سفر فرستاده آمریکا
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
هیئت‌های نمایندگی آمریکا و اوکراین روز جمعه دیدار می‌کنند
الجزایر کاردار فرانسه را احضار کرد
پنتاگون: ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی برای جایگزینی پیمان استارت نو است
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
۳ کشته در تیراندازی در مدرسه کاتولیک مینیاپولیس/ دو کودک در میان کشته‌ها
کرملین: با استقرار نیرو‌های اروپایی در اوکراین مخالفیم
ولیعهد عربستان نامه‌ای از پوتین دریافت کرد
رویترز: اروپا ممکن است از فردا مکانیسم ماشه را کلید بزند
زلزله ۶ ریشتری تایوان را لرزاند
سوریه: حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی نقض حاکمیت ملی ماست
کشف ۵ جسد در رودخانه سن فرانسه
شمار شهدای غزه به حدود ۶۲ هزار و ۹۰۰ نفر رسید
درخواست سازمان ملل از پاکستان برای تمدید مهلت خروج پناهجویان افغان
ادامه تنش با پاکستان به نفع هیچ‌یک از دو کشور نیست
زیردریایی‌های روسیه و چین اولین گشت مشترک خود را انجام دادند
ارتش اسرائیل مردم جنوب لبنان را تهدید کرد
روسیه: آمریکا مسئول ناکامی شورای امنیت در غزه است
کرملین: درگیری در اوکراین پیچیده است
افزایش بی‌سابقه بودجه نظامی لهستان