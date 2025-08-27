طالبان خواستار سرمایه گذاری تاتارستان در معادن افغانستان شد

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از گزارش تلویزیون ملی افغانستان، بدری در سفر به تاتارستان در فروم صنعتی نفت، گاز و محصولات شیمیایی کازان حضور یافت و سخنرانی کرد.

او در این کنفرانس درباره روابط میان دو کشور، ذخایر غنی نفت و گاز افغانستان و همچنین انتقال فناوری از تاتارستان به افغانستان صحبت کرد.

سرپرست وزارت معادن و نفت طالبان در ادامه از سرمایه‌گذاران تاتارستانی دعوت کرد تا در بخش معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.

بدری همچنین با هیئتی بلندپایه به رهبری رئیس‌جمهور تاتارستان دیدار و گفت‌وگو داشت.

در همین حال، مقامات تاتارستان وعده دادند در زمینه ارائه بورسیه‌های تحصیلی و ارتقای ظرفیت فنی دانشجویان افغان همکاری کنند.

بر پایه گزارش‌ها، هیئت طالبان در جریان این سفر با مسئولان شرکت دولتی نفت تاتارستان (TATA) نیز دیدار کرده است. مدیران این شرکت بر همکاری فنی با نهادهای افغان، اعزام متخصصان و اجرای برنامه‌های آموزشی در افغانستان تأکید کرده‌اند.

تاتارستان یکی از جمهوری‌های فدراسیون روسیه است که به دلیل صنعت پیشرفته نفت و گاز شناخته می‌شود. در ماه‌های اخیر، روابط اقتصادی میان طالبان و کشورهای منطقه روسیه و آسیای مرکزی رو به گسترش بوده است.

به باور ناظران، سفر هیئت‌های اقتصادی طالبان به کشورهای صنعتی نشان‌دهنده تلاش این گروه برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به فناوری‌های نوین در حوزه انرژی و معادن است.