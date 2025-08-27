باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ همزمان با هفته دولت با استقبال استاندار آذربایجان‌غربی سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با همراهی جمعی از معاونان وزارتخانه از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید باکری وارد ارومیه شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدو ورود به آذربایجان‌غربی و در فرودگاه شهید باکری ارومیه در جمع خبرنگاران از افتتاح بیش از ۱۸۰ پروژه ارتباطی با مجموع با سرمایه‌گذاری بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این استان خبر داد و گفت: این پروژه‌ها شامل توسعه زیرساخت‌های ارتباطی همراه و ثابت بوده و هدف از اجرای آنها ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال استان و کشور است.

سیدستار هاشمی ادامه داد: افتتاح مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، بهره‌برداری از ۱۸۱ پروژه حوزه ICT با اعتباری بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۹۸ میلیارد ریال و افتتاح ۴۸ پروژه زیرساختی به ارزش ۵ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال از جمله برنامه‌های اصلی این سفر است.

وی افزود: علاوه بر این پروژه‌ها، پروژه‌های دیگری نیز به نمایندگی از دولت و رئیس‌جمهوری در دستورکار قرار دارد که به‌زودی به بهره‌برداری رسمی خواهند رسید و مردم استان از مزایای آنها بهره‌مند خواهند شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در رشد اقتصادی، افزود: هدف ما ارتقای سهم اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور به بیش از ۱۰ درصد است و این فرصت ارزشمند زمینه استفاده حداکثری نخبگان و جوانان استان را فراهم می‌کند.

دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان، حضور در گلزار شهدا، دیدار با خانواده معزز شهید سردار نارنجی، حضور در جلسه شورای اداری استان و افتتاح پروژه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌ها به‌صورت برخط، بهره‌برداری از طرح توسعه پتروشیمی ارومیه، تدوین سند توسعه اقتصاد دیجیتال آذربایجان‌غربی، انعقاد چهار تفاهم‌نامه برای راه‌اندازی مرکز داده در منطقه آزاد ماکو، راه‌اندازی شعبه پارک فاوا در مجتمع ICT استان، نشست با شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازدید و افتتاح فضای کار اشتراکی پردیس دانشگاه ارومیه، از دیگر برنامه‌های سفر وزیر ارتباطات عنوان شده است.