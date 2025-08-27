گفتگوی مقامات اروپا با طالبان؛ اروپا به دنبال اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی است

باشگاه خبرنگاران جوان- کمیسار امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا اعلام کرد که این اتحادیه در حال گفتوگو با طالبان در مورد اخراج مهاجران افغانستان است.
این مقام اتحادیه اروپا گفت: «گفتوگوهای فنی هم اکنون در جریان هستند. من آمادهام با هرکسی مذاکره کنم. هر اقدامی که به تسهیل روند اخراج مهاجران کمک کند را انجام خواهیم داد. من به هیچ وجه از گفتوگو امتناع نخواهم کرد.»
با این حال، این مقام اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد که گفتوگو با طالبان به معنای به رسمیتشناسی «یک رژیم تروریستی» نیست.
او گفت: «ما هیچ یک از این دولتهایی را که با آنها راجع به اخراج مهاجران گفتوگو میکنیم، به رسمیت نخواهیم شناخت.»
برونر گفت که اتحادیه اروپا روی اصلاح نظام مهاجرت و پناهندگی کار میکند. به گفته او، قرار است این اصلاحات در سال ۲۰۲۶ اجرایی شوند.
او همچنین تصریح کرد: «این روند باید سریعتر انجام میشد و اکنون هم باید سریعتر پیش برود. ما دیگر نمیتوانیم اینقدر منتظر بمانیم.»
این در حالیاست که پیشتر آلمان به هدف اخراج مهاجران مجرم به افغانستان با طالبان به توافق رسیده است. این کشور همچنین نمایندگیهای افغانستان در بن و برلین را به دیپلماتهای طالبان واگذار کرده است.
از سوی دیگر، دولت سوئیس نیز مذاکراتی را با هدف مشابه با طالبان انجام داده است.
چند روز چهار دیپلمات طالبان به این کشور سفر کردند تا مدارک هویتی ۱۳ مهاجر افغان را شناسایی کنند.
با اینکه مذاکرات آلمان و سوئیس با طالبان واکنشهای انتقادی را نیز در پی داشته اما اتحادیه اروپا همچنین از جریان گفتوگوها با مقامهای کابل برای اخراج مهاجران افغان سخن میزنند.