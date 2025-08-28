باشگاه خبزنگاران جوان؛ رضوانپاکمنش - اعتبار برآورد شده مجموع حجم مخازن سدهای در دست ساخت بین ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد متر مکعب است که در صورت تکمیل، حدود ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را امکان آبیاری میدهد.
از جمله مهمترین پروژهها میتوان به سدهای مخملکوه و آبسرده بروجرد اشاره کرد که تکمیل آنها میتواند چشماندازی جدید در تأمین آب شرب، کشاورزی و توسعه صنعتی ایجاد کند.
سد معشوره نیز از جمله پروژههای شاخص است که پس از بیش از یک دهه هنوز نیمهتمام مانده و به نماد وعدههای بینتیجه تبدیل شد.
آب، امید و انتظار؛ معطل ماندن پروژههای آبی لرستان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان گفت: برای تکمیل ۲۰ پروژه مهم از جمله ۶ سد و شبکههای آبیاری، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار لازم است.
وی وضعیت پیشرفت پروژهها را تشریح کرد:
سد کمندان ازنا: پیشرفت ۹۷٪، نیاز به ۶۰۰ میلیارد تومان
سد تاجامیر دلفان: پیشرفت ۹۹٪، نیاز به ۸۰۰ میلیارد تومان
سد آبسرده بروجرد: پیشرفت ۵۶٪، نیاز به ۲۶۰۰ میلیارد تومان
شبکه آبیاری ایوشان خرمآباد: پیشرفت ۸۱٪، نیاز به ۳۰۰ میلیارد تومان
سایر پروژهها شامل شبکه آبیاری کمندان، انتقال آب دشت جایدر، ایستگاه پمپاژ واشیان و... که همگی پیشرفتهایی بین ۲۰٪ تا ۸۹٪ دارند و نیاز به بودجههای کلان برای تکمیل دارند.
منابع مالی و چالش تأمین اعتبار
شاهرخی استاندار لرستان تخمین زده بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرحهای نیمهتمام در استان نیاز است.
وی افزود: وزارت نیرو نیز ۵ هزار میلیارد ریال (معادل ۵۰۰ میلیارد تومان) اختصاص داده است که در این میان سدهایی مانند تاج امیر و کمندان و طرحهایی مثل آبرسانی بروجرد و طرح دشت جایدر در اولویت هستند.
شاهرخی بیان کرد: در حوزه کشاورزی، برای ایستگاههای پمپاژ نیمهتمام حدود ۸ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
استاندار لرستان گفت: در سال گذشته نزدیک به ۱۰۶۳ میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته و به طور کامل جذب شده که منجر به اجرای ۲۵ طرح و ۴۹ پروژه عمرانی حوزه آب شده است.
قفل منابع آبی لرستان؛ طرحهای نیمهتمام در انتظار گشایش
وزارت نیرو حدود ۳۰۰ طرح نیمهتمام آبرسانی را شناسایی کرده که در اولویت تکمیل قرار دارند.
برخی طرحها برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار شدهاند، از جمله ایستگاههای پمپاژ کلکله و محمودآباد ازنا
پیش از این، ۶۵ طرح آبی قابل واگذاری به بخش خصوصی با برآورد حدود ۵۰۰ میلیارد تومان وجود داشت.
زوال تدریجی خروجی چشمهها، کاهش دبی آب و خشکسالی، لزوم تکمیل فوری سدها و طرحهای آبرسانی را تشدید کرده و به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است.
تکمیل این طرحها میتواند در توسعه اقتصادی، اشتغالزایی، کنترل سیلاب، کشاورزی پایدار و صنعت گردشگری نقش کلیدی ایفا کند.