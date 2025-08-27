تمام افراد فاقد بیمه، تحت پوشش بیمه سلامت هستند

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی گفت: تمام افراد فاقد بیمه، به صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیر کل بیمه سلامت آذربایجان غربی به مناسبت هفته دولت در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه تمام افراد جزو ۵ دهک اول و فاقد بیمه، به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت هستند افزود: هم‌ اکنون ۶۲ درصد جمعیت استان آذربایجان‌غربی شامل بر  ۲ میلیون و ۱۴۶ نفر  تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

فریده جعفری با اشاره به بیمه رایگان ۵ دهک نخست درآمدی اظهار کرد: در سال گذشته بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان هزینه درمانی پرداخت شده است ضمن اینکه در طی همان مدت ۱۰ میلیون بار مراجعه با بیمه سلامت به ۲ هزار و ۱۰۰ پزشک و مرکز تحت قرارداد انجام گرفته شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان آذربایجان‌غربی ادامه داد: در سال گذشته، ۳۱ میلیارد تومان هزینه درمان ناباروری و ۴۵۰ میلیارد تومان هزینه بیماران خاص و صعب العلاج پرداخت شده ضمن اینکه بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان نیز برای خدمات توانبخشی توسط بیمه سلامت در استان پرداخت شده است.

جعفری افزود: مبلغ حق سرانه کامل سال جاری بابت هر نفر ۲۸میلیون و ۲۹۶هزار ریال است که این مبلغ ماهانه ۲ میلیون و ۳۵۸ ریال است. 

جعفری افزود: سامانه پاسخگویی ۲۴ ساعته، ۱۶۶۶ آماده دریافت شکایات و سوالات در خصوص بیمه سلامت است و هموطنان می‌توانند با آن تماس و در سامانه اینترنتی نیز شکایت خود را ثبت کنند.

برچسب ها: بیمه سلامت ، بیماران ، آذربایجان غربی ، دهک درامدی ، تحت پوشش بیمه
تبادل نظر
