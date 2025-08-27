رویداد جام رسانه امید برگزار می شود

باشگاه خبرنگاران جوان _ مصطفی دشتی زاده، اظهار کرد: امروز یکی از نیازهای اصلی جامعه ما امید آفرینی و نشاط در میان مردم است، رسانه‌ها نقش بی‌بدیلی در این زمینه دارند و می‌توانند با تولید محتوای فاخر و اثرگذار، افق‌های روشن آینده کشور را به تصویر بکشند، بر همین اساس، سازمان بسیج رسانه استان سیستان و بلوچستان تصمیم گرفته است رویداد یک‌روزه‌ای را تحت عنوان جام رسانه امید برگزار کند.

وی با بیان اینکه این رویداد به شکل رقابتی میان فعالان رسانه‌ای برگزار می‌شود، افزود: جام رسانه امید فرصتی است تا فعالان رسانه‌ای در حوزه‌های مختلف قلم، تصویر و صدا توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند. این رویداد یک روزه برگزار خواهد شد و به برگزیدگان، جوایز ارزنده‌ای اهدا می‌شود.

دشتی زاده درباره محورهای این رقابت رسانه‌ای توضیح داد: اتحاد مقدس، امنیت پایدار، بهینه سازی مصرف انرژی، صنعت و فناوری ، چهار محور اصلی این رویداد هستند، این موضوعات بر اساس نیازهای واقعی استان انتخاب شده‌اند تا رسانه‌ها با نگاه تخصصی و امیدبخش به آن‌ها بپردازند.

رئیس بسیج رسانه استان ادامه داد: آثار ارسالی بر اساس شاخص‌هایی همچون حجم و تعداد انتشار، کیفیت محتوایی اثر، میزان بازدید، تعداد اشتراک‌گذاری محتوا و همچنین میزان بازخورد و واکنش مخاطبان ارزیابی خواهند شد. به عبارت دیگر، هم کیفیت و هم اثرگذاری اجتماعی محتوا مد نظر داوران قرار خواهد گرفت.

وی درباره قالب‌های مورد نظر رویداد تشریح کرد: شرکت‌کنندگان می‌توانند در قالب‌های متنوعی همچون ایده‌پردازی، گزارش مکتوب، یادداشت و سرمقاله، پادکست، عکس، پوستر و اینفوگرافیک و همچنین کلیپ‌های موبایلی شرکت کنند، این تنوع قالب باعث می‌شود هر یک از اصحاب رسانه بر اساس علاقه و مهارت خود وارد رقابت شود.

دشتی زاده با تأکید بر رسالت رسانه‌ها در ایجاد امید در جامعه بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها بر مسئله امید تأکید داشته‌اند، دشمنان انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند با سیاه‌نمایی و بزرگ‌نمایی مشکلات، مردم را دچار یأس و ناامیدی کنند، در چنین شرایطی، رسالت اصحاب رسانه دوچندان می‌شود، ما باید با تکیه بر واقعیت‌های امیدبخش کشور، آینده روشن ایران اسلامی را به تصویر بکشیم.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان به شرکت در این رقابت رسانه‌ای می‌توانند مشخصات کامل خود را تا تاریخ ۱۴۰۴/۶/۱۵ به شماره ۰۹۹۲۶۸۱۷۰۳۹ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

سازمان بسیج رسانه استان سیستان وبلوچستان