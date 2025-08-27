باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی درباره وضعیت کنونی غزه گفت: «روزی فرا خواهد رسید که برادران و خواهران فلسطینی ما که هر روز در مقابل دوربین‌ها هدف گلوله و بمب قرار می‌گیرند، سرانجام شاهد اجرای عدالت خواهند بود.»

او با اشاره به رژیم اسرائیل گفت: «کسانی که خون بی‌گناهان را می‌ریزند، سرانجام خود نیز در آن غرق خواهند شد».

اظهارات اردوغان ساعاتی پس از آن مطرح شد که «نعمان کورتولموش» رئیس پارلمان ترکیه جلسه فوق‌العاده‌ای را برای بررسی حمله رژیم اسرائیل به غزه، نسل‌کشی و سیاست‌های گرسنگی تشکیل داد.

منبع: آناتولی