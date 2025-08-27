کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد

کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و دستگاه‌های دیجیتال در مدارس را تصویب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - کره جنوبی روز چهارشنبه قانونی را برای ممنوعیت استفاده از تلفن همراه و دستگاه‌های دیجیتال در طول کلاس‌های درس در مدارس تصویب کرد.

به گزارش روزنامه کره جونگ‌آنگ، این ممنوعیت توسط مجلس ملی به عنوان اصلاحیه‌ای بر قانون آموزش ابتدایی و متوسطه در یک توافق نادر دو حزبی بین حزب حاکم دموکرات و حزب مخالف قدرت مردم تصویب شد. قرار است این ممنوعیت از ترم بهار آینده، در ماه مارس، لازم‌الاجرا شود.

طبق قانون جدید، دانش‌آموزان دارای معلولیت یا کسانی که آموزش ویژه دریافت می‌کنند، می‌توانند با تأیید قبلی از این دستگاه‌ها به عنوان ابزار کمکی استفاده کنند.

همچنین به هر مدرسه اجازه داده می‌شود مطابق با قانون جدید، سیاست‌های خود را ایجاد کند، مانند ممنوعیت کامل تلفن در محوطه. تخلف از این ممنوعیت با هشدار و مشاوره، اقدامات انضباطی و راهنمایی توسط مسئولین مدرسه قابل مجازات خواهد بود.

این قانون جدید در پی ابلاغیه اداری قبلی وزارت آموزش کره جنوبی مبنی بر محدود کردن استفاده از تلفن‌های هوشمند در طول کلاس در سال ۲۰۲۳ تصویب شده است.

ماه گذشته، استرالیا، اولین کشوری که استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال را ممنوع کرد، این ممنوعیت را گسترش داد و یوتیوب را نیز شامل شد، در حالی که قبلاً X، اینستاگرام و سایر پلتفرم‌ها را محدود کرده بود. این ممنوعیت از اواخر امسال اجرایی خواهد شد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کره جنوبی ، تلفن همراه
