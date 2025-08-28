باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مرتضی فنونی زاده پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از لیست تیم ملی فوتبال برای مسابقات کافا اظهار کرد: اعضای کادر فنی تیم ملی مسابقات لیگ را دیدند و این بازیکنان را انتخاب کردند و این کار خوب و پسندیدهای است. همچنین ۲، ۳ بازیکن، تیم ندارند، اما به خاطر تجربه تیم ملی دعوت شدند،ای کاش قلعه نویی این بازیکنان را دعوت نمیکرد.
او افزود: به نظرم مسابقات کافا به درد تیم ملی ما نمیخورد باید بازی دوستانه با کشورهای اطراف ما از جمله ترکیه میگذاشتند. از همین الان مشخص است که تیمهای ایران و ازبکستان فینالیست مسابقات کافا هستند و برنده اش هم معلوم است چه تیمی هست.
فنونی زاده درباره اینکه میانگین سنی تیم ملی فوتبال آن چنان پایین نیامده است، گفت: بله، قلعه نویی بازیکنان باتجربه هم زیاد دعوت کرده است. البته ۵، ۶ بازیکن هم مصدوم هستند و اگر آنها نیز به تیم ملی اضافه میشدند، میانگین سنی باز هم بالای ۳۰ سال میشد. به نظرم اگر بازیکنان تیم ملی امید اضافه میشدند خیلی بهتر میشد و شرایط سنی را پایین میآورد. به هر حال قلعه نویی زیاد از جوانان استفاده نمیکند و همیشه بازیکن باتجربه در زمین مسابقه میگذارد.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه تیم ملی در مسابقات کافا محک میخورد، گفت: نه، اصلا این مسابقات به درد تیم ملی نمیخورد. به نظرم بازی درون اردویی برای تیم ملی فوتبال بگذارند خیلی بهتر از حضور در مسابقات کافا است. ۲۵ بازیکن تیم ملی را به ۲ تیم تقسیم کرده و این بازی را در یک استادیوم خوب برگزار کنند. به نظرم ترکیبی از بازیکنان فیکس و ذخیره تیم ملی با هم بازی کنند خیلی خوب میشودو این بازی خیلی بهتر از مسابقات کافا هست. فقط فاکتور مثبت مسابقات کافا این است که به بازی ملی بازیکنان اضافه میشود.
او درباره اینکه بازی تیم ملی فوتبال ایران از روز جمعه در مسابقات کافا شروع میشود، گفت: افغانستان، تاجیکستان و هند تیمهای درجه سوم آسیا هستند که در مسابقات کافا با هم مسابقه میدهند. ما یکی، ۲ سال پیش هم قهرمان مسابقات کافا شدیم و فقط جام از تاجیکستان میآورند و به ویترین افتخارات اضافه میکنند و هیچ کمکی به تیم ملی فوتبال نمیکند. عیب ندارد بازی تدارکاتی محسوب میشود و اگر تیم ملی تا فینال برود ۵ بازی ملی به بازیهای بازیکنان اضافه میشود و این تورنمنت را کنفدراسیون فوتبال آسیا گذاشته است و ملی پوشان کشورمان قهرمان هم شوند هیچ ارزشی ندارد و فقط شاید این قهرمانی در سطح AFC ثبت شود.
فنونی زاده درباره اینکه چرا تیم ملی فوتبال کشورمان با تیمهای بزرگ بازی نمیکند، گفت: تیمهای بزرگ به خاطر شرایط موجود به ایران نمیآیند و از آن طرف برخی از تیمها در فیفا دی بازی دارند و به تیمهای ایران و ازبکستان گفتند که در مسابقات کافا شرکت کنند. به نظرم بازی تدارکاتی خوب است، اما نه با این تیمهای ضعیف بازی کنیم. بهترین راهکار این است که بازی درون اردویی برای تیم ملی برگزار کنند تا برای جام جهانی آماده شوند.
او درباره اینکه تیم ملی فوتبال میتواند در جام جهانی موفق شود، بیان کرد: تیم ملی فوتبال مثل هندوانه در بسته است و باید ببینیم که چه تیمهایی همگروه ما میشوند. کیفیت مسابقات جام جهانی با ۴۸ تیمی شدن پایین میآید و کم مانده است که اندونزی هم به جام جهانی برود. البته این جور تیمها در گروه ایران نمیافتند.
پیشکسوت فوتبال درباره اینکه چه بازیکنانی در لیست تیم ملی جایشان خالی است، گفت: من خوشحالم که رامین رضاییان به تیم ملی فوتبال دعوت شد. ما یک بازیکنی مثل آلوز میخواهیم که پاس گل بدهد و گل بزند. تنها کسی که میتوانست الان به تیم ملی کمک کند فقط نوراللهی است. من جای نوراللهی باشم از مردم عذرخواهی میکنم، چون تیم ملی ارجحیت دارد. ما هم ۱۴ بازیکن در دوران مربیگری مرحوم دهداری بودیم که بعد از ترک اردو عذرخواهی کردیم و ۵ بازیکن را بخشید. اکنون لجبازی بین نوراللهی و قلعه نویی صورت گرفته است. قلعه نویی میگوید که نوراللهی عذرخواهی کند تا به تیم ملی دعوت شود، اما این بازیکن میترسد معذرت خواهی کند ولی به تیم ملی دعوت نشود. به هر حال جای او در تیم ملی خالی هست، چون هم پاسور خوب و هم گلزن است. البته سن نوراللهی هم بالا است، اما میتواند به تیم ملی کمک کند.
او خاطر نشان کرد: انتخاب بازیکنان تیم ملی فوتبال به جا و درست بوده است. نظرم این است که دفاع وسط کم داریم. شجاع خلیل زاده ۵، ۶ سال هست که فیکس تیم ملی است. به هر حال چه زمانی قرار است بازیکنانی همانند حزباوی در تیم ملی بازی کنند؟ مسابقات کافا فرصت خوبی برای میدان دادن به بازیکنان جوان هست، اما بعید میدانم که این اتفاق بیفتد. ما با مربی ایرانی به جام جهانی رفتیم و گروه ما نسبت به بقیه گروهها در مقدماتی جام جهانی آسانتر بود و فقط ازبکستان در گروه ما بود که رفت و برگشت توانستیم شکستش بدهیم. صدرصد بازیکنان باتجربه ما آخرین حضورشان در جام جهانی هست. بازیکن در تیم ملی داریم که ۴ دوره جام جهانی رفته است و مارادونا این تعداد به این رقابتها نرفته است و برای آن بازیکن کافی است. به نظرم قلعه نویی بهتر است با بازیکنان جوان به جام جهانی برود و خدای نکرده سقوط نکرد بگوید که من جوانها را به این رقابتها بردم و یک مقدار به بازیکنان جوان برای مسابقات آسیایی میدان بدهند.
فنونی زاده بیان کرد: احسان حاج صفی کاپیتان تیم ملی کنار رفته است، این بازیکن دارد در سپاهان بازی میکند و بازی با پرسپولیس را دیدید که شرایط حاج صفی با ۲ سال پیش تفاوت کرده است. شاید نویدکیا از رودربایسی حاج صفی را بازی میدهد.
او درباره اینکه وحید امیری هم بعد از چند سال از پرسپولیس جدا شد، بیان کرد: وحید را قلبا دوست دارم، اما او خودش باید تصمیم بگیرد و ۳۸ سال سن دارد. به نظرم امیری یکی از بهترین بازیکنان از لحاظ فنی و اخلاقی بوده است. وقتی او از سوی قلعه نویی به تیم ملی دعوت نمیشود، چون او سرحال نیست وگرنه دعوتش میکرد. قلعه نویی بیشتر بازیکنان پابه سن گذاشته و با تجربهتر را به تیم ملی دعوت میکند. معتقدم که اگر امیری هنوز هم میتواند بازی کند به شهر خودش برود و به تیم خیبر خرم آباد کمک کند. ما دوست داریم که امیری ۹۰ دقیقه بازی کند اگر میخواهد ۱۰ الی ۱۵ دقیقه بازی کند گذشته خود را خراب میکند. به هر حال امیری را ۴، ۵ تیم بالای جدول نمیگیرند. قرارداد امیری خیلی به باشگاه پرسپولیس خسارت میزند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان باید ۵۰ میلیارد تومان به وحید امیری غرامت بدهد، گفت: آن قدر امیری حج و حیا دارد و شخصیتش بالا هست که فکر میکنم ۹۹ درصد قراردادش را ببخشد.
فنونی زاده درباره اینکه سرژ اوریه به هپاتیت مبتلا است، گفت: شاید این ویروس واگیر دار نیست که این بازیکن در تمرینات پرسپولیس شرکت میکند. البته او مدافع خوبی است. البته سهیل صحرایی را در دفاع راست داریم که خوب بازی میکند و دیگر دست به این بازیکن در ترکیب اصلی نزنند به جز اینکه مصدوم یا محروم شود. آن قدر او بازی کند که تا ۱۰ سال آینده دفاع راست احتیاج نداشته باشیم مثل پنجعلی ۱۶، ۱۷ سال در دفاع وسط پرسپولیس و تیم ملی بازی کرد.
فنونی زاده درباره اینکه برای مسابقات کافا و فیفا دی حدود ۲۰ روز بازیهای لیگ را تعطیل کردند، گفت: صددرصد هاشمیان تمرینات را تعطیل نمیکند و فقط چند روز به بازیکنان استراحت میدهد. سرخپوشان باید با قدرت تمرین کنند، چون بلافاصله ما با فولاد بازی داریم و این تیم اهوازی هم ۲ باخت متحمل شده است. به هر حال لیگ فرسایشی است و پرسپولیس باید در ۲ جبهه بجنگد. مطمئن باشید از برج ۷، ۸ هر ۴ روز یک بار بازی برگزار شود، چون باید بازیها را تمام کنند تا تیم ملی برای جام جهانی آماده شود. به نظرم لزومی نداشت که آن قدر مسابقات لیگ تعطیل شود وای کاش فدراسیون فوتبال، تیم ملی امید و یا تیم ملی ب را به مسابقات کافا میفرستاد و مسابقات لیگ ادامه پیدا میکرد، چون تیمها داشتند جا میافتادند، اما بازیها تعطیل شد.