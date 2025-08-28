یک مقام رژیم الجولانی اعلام کرد که ارتش اسرائیل دست به عملیات هلی‌برن در خاک سوریه زده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ یک منبع نظامی وابسته به رژیم الجولانی به الجزیره گفت: ارتش اسرائیل یک عملیات هلی‌برن در یک پادگان نظامی در منطقه الکسوه در ریف دمشق انجام داده است.

به گفته وی، ارتش رژیم اسرائیل بیش از دو ساعت در منطقه عملیات هلی‌برن در الکسوه حضور داشت.

براساس گزارش این مقام رژیم الجولانی، ارتش اسرائیل ده‌ها نظامی و تعدادی تجهیزات جست‌و‌جو را به منطقه الکسوه در حومه دمشق منتقل کرد.

وی گفت: هیچ درگیری‌ای میان نیرو‌های اسرائیلی شرکت‌کننده در عملیات هلی‌برن و نیرو‌های ارتش سوریه رخ نداده است.

این مقام افزود: چهار بالگرد اسرائیلی در عملیات هلی‌برن در منطقه الکسوه مشارکت داشتند.

ساعاتی پیش بود که رژیم صهیونیستی این منطقه را هدف حمله هوایی قرار داده بود.

یک منبع وابسته به رژیم الجولانی به خبرگزاری سانا (خبرگزاری رسمی این رژیم) گفت: ۲۶ آگوست (۴ شهریور) ارتش سوریه دستگاه‌های مراقبتی را در نزدیکی کوه المانع در جنوب دمشق کشف کرد و هنگام اقدام برای خنثی‌سازی آنها، این منطقه هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

به گفته این منبع، حملات هوایی رژیم صهیونیستی تا عصر ۲۷ آگوست (۵ شهریور) ادامه یافت و مانع از رسیدن نیرو‌های ارتش سوریه به منطقه شد.

وی افزود: یگان‌هایی از ارتش سوریه بخشی از این سامانه‌ها را با استفاده از سلاح مناسب منهدم و اجساد کشته‌های خود را از منطقه خارج کردند.

همچنین دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داد که جنگنده‌های اسرائیلی بر فراز شهر دیرالزور و حومه شرقی آن به پرواز درآمدند.

منبع: مهر

برچسب ها: سوریه ، اسرائیل
خبرهای مرتبط
کاتز: ارتش اسرائیل در سمت سوری جبل الشیخ باقی خواهد ماند
به رسمیت شناختن فلسطین و آینده رژیم صهیونیستی
باشگاه خبرنگاران جوان؛
بازی در باتلاق شام: تسلیم یا معامله؟ 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
رویترز: اروپا ممکن است از فردا مکانیسم ماشه را کلید بزند
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
ولیعهد عربستان نامه‌ای از پوتین دریافت کرد
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
۳ کشته در تیراندازی در مدرسه کاتولیک مینیاپولیس/ دو کودک در میان کشته‌ها
ران درمر وارد واشنگتن شد
الجزایر کاردار فرانسه را احضار کرد
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
سوریه: حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی نقض حاکمیت ملی ماست
پنتاگون: ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی برای جایگزینی پیمان استارت نو است
آخرین اخبار
عملیات هلی‌برن صهیونیست‌ها در ریف دمشق
ایران محور دیدار وزیران امور خارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی
گروسی: هیچ مدرکی مبنی بر انتقال اورانیوم از اصفهان وجود ندارد
درخواست یکطرفه اروپا؛ ایران مانع بازگشت تحریم‌ها شود
مجارستان اتحادیه اروپا را به دادگاه کشاند
حماس از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد
اولیانوف: فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد
اردوغان: اسرائیل در خون بی‌گناهان غرق خواهد شد
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
بیانیه ۱۴ عضو شورای امنیت در حمایت از پایان جنگ غزه و ساز مخالف آمریکا
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
گفتگوی مقامات اروپا با طالبان؛ اروپا به دنبال اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی است
گشایش دفتر سوئیس در کابل پس از ۴ سال
ران درمر وارد واشنگتن شد
طالبان خواستار سرمایه گذاری تاتارستان در معادن افغانستان شد
حوادث مرگبار در افغانستان؛ طالبان نشست اضطراری برگزار کرد
حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس
تظاهرات گسترده در جنوب لبنان در اعتراض به سفر فرستاده آمریکا
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
هیئت‌های نمایندگی آمریکا و اوکراین روز جمعه دیدار می‌کنند
الجزایر کاردار فرانسه را احضار کرد
پنتاگون: ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی برای جایگزینی پیمان استارت نو است
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
۳ کشته در تیراندازی در مدرسه کاتولیک مینیاپولیس/ دو کودک در میان کشته‌ها
کرملین: با استقرار نیرو‌های اروپایی در اوکراین مخالفیم
ولیعهد عربستان نامه‌ای از پوتین دریافت کرد
رویترز: اروپا ممکن است از فردا مکانیسم ماشه را کلید بزند
زلزله ۶ ریشتری تایوان را لرزاند
سوریه: حمله اسرائیل به یک پایگاه نظامی نقض حاکمیت ملی ماست
کشف ۵ جسد در رودخانه سن فرانسه