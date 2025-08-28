باشگاه خبرنگاران جوان ـ یک منبع نظامی وابسته به رژیم الجولانی به الجزیره گفت: ارتش اسرائیل یک عملیات هلیبرن در یک پادگان نظامی در منطقه الکسوه در ریف دمشق انجام داده است.
به گفته وی، ارتش رژیم اسرائیل بیش از دو ساعت در منطقه عملیات هلیبرن در الکسوه حضور داشت.
براساس گزارش این مقام رژیم الجولانی، ارتش اسرائیل دهها نظامی و تعدادی تجهیزات جستوجو را به منطقه الکسوه در حومه دمشق منتقل کرد.
وی گفت: هیچ درگیریای میان نیروهای اسرائیلی شرکتکننده در عملیات هلیبرن و نیروهای ارتش سوریه رخ نداده است.
این مقام افزود: چهار بالگرد اسرائیلی در عملیات هلیبرن در منطقه الکسوه مشارکت داشتند.
ساعاتی پیش بود که رژیم صهیونیستی این منطقه را هدف حمله هوایی قرار داده بود.
یک منبع وابسته به رژیم الجولانی به خبرگزاری سانا (خبرگزاری رسمی این رژیم) گفت: ۲۶ آگوست (۴ شهریور) ارتش سوریه دستگاههای مراقبتی را در نزدیکی کوه المانع در جنوب دمشق کشف کرد و هنگام اقدام برای خنثیسازی آنها، این منطقه هدف حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت.
به گفته این منبع، حملات هوایی رژیم صهیونیستی تا عصر ۲۷ آگوست (۵ شهریور) ادامه یافت و مانع از رسیدن نیروهای ارتش سوریه به منطقه شد.
وی افزود: یگانهایی از ارتش سوریه بخشی از این سامانهها را با استفاده از سلاح مناسب منهدم و اجساد کشتههای خود را از منطقه خارج کردند.
همچنین دیدهبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که جنگندههای اسرائیلی بر فراز شهر دیرالزور و حومه شرقی آن به پرواز درآمدند.
منبع: مهر