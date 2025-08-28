باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدرضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مذاکره با اروپا و احتمال فعال شدن مکانیزم ماشه گفت: آنچه الان در صحنه دیپلماسی و در میدان با تئوریکای اروپایی، آمریکاییها و در مجموع با غرب انجام میگیرد، این است که در حقیقت بر سر قبری نشستند که در آن مردهای وجود ندارد و برجامی در کار نیست.
نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس اظهار کرد: زمانی که ترامپ از برجام خارج شد از نظر قانونی و براساس موادی که در برجام وجود داشت، آن برجام باطل شده بود به اضافه اینکه وقتی تئوریکا آمد و متعهد شد که به تعهدات خود عمل کند که عمل هم نکرد، یکبار دیگر برجام را مخدوش کرد و طبیعتاً اعتبارش از میان رفت.
این نماینده مجلس بیان کرد: اخیراً آنها آمدند موضع غنیسازی صفر را مطرح کردند برعکس آنچه در مواد برجام وجود داشت که در توسعه، گسترش و تولید باید کمک میکردند نه اینکه بخواهند آن را به صفر برسانند. همه اینها نتیجهاش این است که دیگر بحث بر سر برجام نیست و بحث بر سر مسائل دیگر است که بیان میکنند بنابراین ما دیگر نمیتوانیم بحثی درباره برجام با آنها داشته باشیم، چراکه اصلاً صلاحیت رسیدگی و مذاکره در این امر را ندارند.
محسنی ثانی اضافه کرد: اگر مسائلی را که خارج از چارچوب مذاکراتِ مورد توافق ما است را اصلاح کنند، طبیعتاً قابل بررسی خواهد بود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اینکه گفته میشود روسیه میخواهد مدت قطعنامه ۲۲۳۱ را افزایش دهد تا امکان استفاده اروپا از مکانیزم ماشه از بین برود، گفت: در این مورد تردید وجود دارد و طبیعتا موضع ایران نیست و طبیعتاً این زمینه خیلی نمیتواند مفید و موثر باشد با این حال ما باید سعی کنیم که نتیجه در هفت اکتبر نهایی شود و به پایان برسد.
این نماینده مجلس درباره نقش چین و روسیه در جلوگیری از فعال شدن مکانیسم ماشه بیان کرد: روسیه و چین طبیعتاً بهعنوان همپیمانانی که با ما در این مسائل هستند در همین موضعی که میگیرند امیدواریم یکمقدار بازدارندگی بهوجود بیاید و بتواند اثربخش باشد وگرنه نمیتوانیم نتیجه خاصی از آنان داشته باشیم.