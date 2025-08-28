باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - عرب مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۷۰ سری نیروگاه خورشیدی با همکاری مجتمع اقتصادی برای مددجویان تأمین تجهیزات شده و در حال راه اندازی است و تعداد ۳۵ مورد از این نیروگاه‌ها به بهره برداری رسیده است.

او افزود: پارسال تعداد ۱۶۷ نیروگاه خورشیدی اجرا شده و با ظرفیت تولید ۸۳۵ کیلووات به شبکه متصل شده است.

عرب بیان کرد: برای نیروگاه‌های اجرا شده از سال ۱۴۰۳ تاکنون مبلغ ۴۱۴ میلیارد ریال هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی ادامه داد: هر نیروگاه ۵ کیلو واتی برای یک خانوار در سال اول اجرای طرح درآمدی بین ۳ تا ۴ میلیون تومان داشته و با احتساب ضریب تعدیل سالانه به درآمد این نیروگاه‌ها افزوده می‌شود به طوری که نیروگاه‌هایی که در سال ۱۳۹۷ اجرا شده‌اند در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان ماهیانه درآمد دارند.

او تصریح کرد: از سال ۹۷ تاکنون کمیته امداد در استان تعداد ۶۲۸ نیروگاه کوچک ۵ کیلوواتی اجرا کرده که معادل ۳ هزار و ۱۴۰ کیلووات ساعت تولید برق دارند.

عرب عنوان کرد: نیروگاه‌های خورشیدی بعد از اتصال به شبکه تولید و درآمد دارند که در سال اول حدود ۷۰ درصد از درآمد بابت اقساط پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی اظهار کرد: مددجویانی که قادر به راه اندازی شغل نبوده و مکان مورد نظر برای اجرای طرح را دارند می‌توانند با دریافت مجوز از ادارات برق و دریافت تسهیلات قرض الحسنه از امداد این نیروگاه‌ها را اجرا کنند.