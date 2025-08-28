بلژیک درصدد به رسمیت شناختن فلسطین و اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری «سما»، در صورت اجرایی شدن این تصمیم، بلژیک اولین کشور اروپایی خواهد بود که به طور علنی قصد خود برای وضع محدودیتها و اقدامات تنبیهی علیه تلآویو را اعلام میکند.
احزاب بلژیک پیشتر با اعمال فشار بر «بارت د وور» نخست وزیر این کشور درخواست کردند تا در واکنش به وضعیت وخیم انسانی در نوار غزه اقدامات قاطعی علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.
احزاب محافظهکار «دموکرات مسیحی» و «حزب فلاندر»، حزب سوسیال دموکرات «وورویت» و حزب میانهرو «متعهدین» تاکید کردند که نخست وزیر بلژیک باید در رابطه با غزه اقدامات بیشتری علیه اسرائیل انجام بدهد.
«الس فان هوف» قانونگذار بلژیکی به «رادیو ۱» گفت که نخست وزیر این کشور باید در این زمینه مسیر را مشخص کند، اما «این کار را انجام نمیدهد.»
وی که ریاست کمیته امور خارجی پارلمان فدرال را بر عهده دارد، افزود که بلژیک میتواند بدون کمک اروپا و سایر کشورها اقدامات بیشتری انجام بدهد.
فان هوف اظهار کرد: ما از بیعملی حمایت نمیکنیم. قوانین بینالمللی ایجاب میکند که اقداماتی انجام بدهیم.
این در حالی است که حزب لیبرال «جنبش اصلاحی» و حزب ملیگرای فلاندر «N-VA» با تحریم اسرائیل مخالف هستند.
دولت بلژیک پیشتر اعلام کرده بود که از تعلیق همکاری با اسرائیل در برنامه تحقیقاتی موسوم به «افق اروپا» حمایت میکند.
همچنین وزارت خارجه بلژیک در اعتراض به تصویب طرح اشغال شهر غزه در کابینه رژیم صهیونیستی، سفیر این رژیم را احضار کرد.
