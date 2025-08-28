بلژیک درصدد به رسمیت شناختن فلسطین و اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی

منابع خبری گزارش دادند که دولت بلژیک در حال بررسی یک گام سیاسی مهم یعنی به رسمیت شناختن کشور فلسطین و اعمال تحریم‌های مستقیم علیه رژیم صهیونیستی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری «سما»، در صورت اجرایی شدن این تصمیم، بلژیک اولین کشور اروپایی خواهد بود که به طور علنی قصد خود برای وضع محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه تل‌آویو را اعلام می‌کند.

احزاب بلژیک پیش‌تر با اعمال فشار بر «بارت د وور» نخست وزیر این کشور درخواست کردند تا در واکنش به وضعیت وخیم انسانی در نوار غزه اقدامات قاطعی علیه رژیم صهیونیستی اتخاذ کند.

احزاب محافظه‌کار «دموکرات مسیحی» و «حزب فلاندر»، حزب سوسیال دموکرات «وورویت» و حزب میانه‌رو «متعهدین» تاکید کردند که نخست وزیر بلژیک باید در رابطه با غزه اقدامات بیشتری علیه اسرائیل انجام بدهد.

«الس فان هوف» قانونگذار بلژیکی به «رادیو ۱» گفت که نخست وزیر این کشور باید در این زمینه مسیر را مشخص کند، اما «این کار را انجام نمی‌دهد.»

وی که ریاست کمیته امور خارجی پارلمان فدرال را بر عهده دارد، افزود که بلژیک می‌تواند بدون کمک اروپا و سایر کشور‌ها اقدامات بیشتری انجام بدهد.

فان هوف اظهار کرد: ما از بی‌عملی حمایت نمی‌کنیم. قوانین بین‌المللی ایجاب می‌کند که اقداماتی انجام بدهیم.

این در حالی است که حزب لیبرال «جنبش اصلاحی» و حزب ملی‌گرای فلاندر «N-VA» با تحریم اسرائیل مخالف هستند.

دولت بلژیک پیش‌تر اعلام کرده بود که از تعلیق همکاری با اسرائیل در برنامه تحقیقاتی موسوم به «افق اروپا» حمایت می‌کند.

همچنین وزارت خارجه بلژیک در اعتراض به تصویب طرح اشغال شهر غزه در کابینه رژیم صهیونیستی، سفیر این رژیم را احضار کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، به رسمیت شناختن فلسطین ، جنایات جنگی
خبرهای مرتبط
وزیر صهیونیست با ترامپ درباره غزه رایزنی می‌کند
درخواست انتقال فوری خبرنگاران مصدوم شده در حمله رژیم صهیونیستی به خارج جهت مداوا
شهادت ورزشکار بین‌المللی فلسطینی در خان‌یونس
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
روزنامه اسرائیلی: حوثی‌ها دیوانه‌ترین نیروی منطقه هستند
ایران محور دیدار وزیران امور خارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
اولیانوف: فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
ران درمر وارد واشنگتن شد
اردوغان: اسرائیل در خون بی‌گناهان غرق خواهد شد
الجزایر کاردار فرانسه را احضار کرد
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
پنتاگون: ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی برای جایگزینی پیمان استارت نو است
حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
آخرین اخبار
رهبر حزب هلندی: سرمایه‌گذاری در اسرائیل، تأمین مالی نسل‌کشی غزه است
اقتصاد بدهکار فرانسه با استرس جدید رو‌به‌رو شد
رئیس پارلمان اروپا: باید برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه آماده شویم
وزیر صهیونیست با ترامپ درباره غزه رایزنی می‌کند
مخالفت مسکو با استقرار نیرو‌های حافظ صلح اروپایی در اوکراین
درخواست انتقال فوری خبرنگاران مصدوم شده در حمله رژیم صهیونیستی به خارج جهت مداوا
چین بازار بزرگ دیگری به جای آمریکا یافت
مصرف داخلی عظیم به کمک اقتصاد هند آمد
بلژیک درصدد به رسمیت شناختن فلسطین و اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی
روزنامه اسرائیلی: حوثی‌ها دیوانه‌ترین نیروی منطقه هستند
عملیات هلی‌برن صهیونیست‌ها در ریف دمشق
ایران محور دیدار وزیران امور خارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی
گروسی: هیچ مدرکی مبنی بر انتقال اورانیوم از اصفهان وجود ندارد
درخواست یکطرفه اروپا؛ ایران مانع بازگشت تحریم‌ها شود
مجارستان اتحادیه اروپا را به دادگاه کشاند
حماس از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد
اولیانوف: فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد
اردوغان: اسرائیل در خون بی‌گناهان غرق خواهد شد
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
بیانیه ۱۴ عضو شورای امنیت در حمایت از پایان جنگ غزه و ساز مخالف آمریکا
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
گفتگوی مقامات اروپا با طالبان؛ اروپا به دنبال اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی است
گشایش دفتر سوئیس در کابل پس از ۴ سال
ران درمر وارد واشنگتن شد
طالبان خواستار سرمایه گذاری تاتارستان در معادن افغانستان شد
حوادث مرگبار در افغانستان؛ طالبان نشست اضطراری برگزار کرد
حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس
تظاهرات گسترده در جنوب لبنان در اعتراض به سفر فرستاده آمریکا
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
هیئت‌های نمایندگی آمریکا و اوکراین روز جمعه دیدار می‌کنند