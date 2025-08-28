باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - دو دهه است که روستای خراشاد مانند گذشته نیست، بلکه پویاست و پررونق.
زنان پرچم تولید را در خراشاد بالا گرفتهاند؛ هنر پارچه بافی سنتی در این روستا نسلهای مختلف را کنار هم جمع کرده است از مادر بزرگ گرفته تا نوه.
این هنر سبب شده تا بسیاری از افراد در تولید نقش داشته باشند و از این طریق روستای خراشاد را ملی و بعد جهانی کنند.
خانم ذاکریان در این روستا همت کرد و ابتدا شرکت تعاونی پارچه بافی را راه انداخت و از زنان روستا خواست تا هنر پارچه بافی را زنده کنند؛ تا جایی که اکنون روستا متحول شده است.
خانم ذاکریان میگوید: ۲ هزار و ۱۸۰ نفر در مجموعه ما آموزش دیدهاند که نیاز به حمایت دارند.
حالا در کوچه پس کوچههای خراشاد کارگاههای خانگی بسیاری دیده میشود.
خرید و فروش به طرق مختلف انجام میشود؛ فروش خانگی، بازارچه محلی روستا و فضای مجازی.
البته مدتی است برپایی نمایشگاهها کمرنگ شده و اگر نمایشگاهی باشد فضای کم وسعتی به هنرمندان خراشادی به صورت رایگان داده میشود.
مردم روستا میخواهند حمایت شوند و توقع دارند پارچههای سنتی خراشاد در لیست هدایای ادارات باشد.
امروزه خراشاد را با دستان زنان هنرمندش میشناسند؛ زنانی که در تولید نقش دارند و اگر موانع پیش روی تولید این بانوان حل شود نام خراشاد در بازارهای جهانی پررنگتر میشود.