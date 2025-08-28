مصرف داخلی عظیم به کمک اقتصاد هند آمد

باشگاه خبرنگاران جوان - آجی سریواستاوا، بنیانگذار اندیشکده اقتصادی «ابتکار تحقیقات تجارت جهانی» (GTRI) اظهار کرد: هند میتواند تا حدودی ضرر تجارت با آمریکا را از طریق افزایش مصرف داخلی جبران کند. تعرفههای ۵۰ درصدی ترامپ بر هند از ۲۷ آگوست اجرایی شد و چالشهایی را برای صادرکنندگان این کشور ایجاد خواهد کرد.
سریواستاوا خاطرنشان کرد: هند به طور کلی دو گزینه برای جبران برخی از چالشهای اقتصادی خود با آمریکا دارد که یکی از آنها را «گزینه بزرگ» نامید و به بازارهای محلی اشاره دارد.
وی میگوید: صادرات هند فقط ۲۰ درصد از اقتصاد هند را تشکیل میدهد و بازار این کشور بسیار بزرگ است. این بازار ۸۰ درصد از تولید هند را جذب میکند و امکان جذب بیشتر این بازار نیز وجود دارد، زیرا اقتصاد هند، سالانه ۶ تا هفت درصد رشد میکند؛ بنابراین مصرف داخلی میتواند بخشی از شوکهای اقتصادی بر هند را به خوبی جذب کند.
وی دومین مورد را «گزینه عالی» نامید و افزود: «باید به دنبال کشورهای دیگری باشیم تا بخشی از صادراتی را که هند نمیتواند به آمریکا صادر کند، به این کشورها ارسال کنیم. برای این منظور، دولت در تلاش است تا توافقنامههای تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را تسریع کند و پیش از این نیز توافقی با بریتانیا امضا کردهایم، بنابراین تلاشها برای اجرای سریع آن در حال انجام است. چند توافقنامه تجارت آزاد دیگر مانند توافقنامه با پرو و سایر کشورها در آستانه تایید قرار دارند.»
این اندیشکده اقتصادی امیدوار است که هند طی چند ماه، تا حد زیادی تاثیر نامطلوب تعرفههای آمریکا را کاهش دهد.
سریواستاوا گفت: بخشهای کارگرمحور، مانند الماس، سنگهای قیمتی، جواهرات، منسوجات، پوشاک و میگو، به دلیل وابستگی زیاد به بازار آمریکا و افزایش رقابت از سوی کشورهایی با تعرفههای پایینتر، به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
بنیانگذار این اندیشکده اظهار کرد که سایر کشورهای رقیب ممکن است جایگزین صادرات هند به آمریکا شوند و نزدیکترین رقبای هند در بازار منسوجات و پوشاک آمریکا، چین، بنگلادش و ویتنام هستند. همه این کشورها با تعرفههای نسبتا کمتری نسبت به هند مواجه هستند.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر محصولات هندی تا زمانی که برخی از تعرفهها کاهش نیابند، از بازار آمریکا خارج خواهند شد، با این حال، روزنه امیدی نیز وجود دارد. سهم صادرکنندگان کوچک و متوسط در آمریکا مشخص و تقریبا اندک است. بازارهای توسعه یافته قبل از خرید، به گواهینامههای سختگیرانه نیاز دارند و همه کارخانههای کوچک یا متوسط میتوانند از پس هزینه این گواهینامهها برآیند و صادرات آنها عموما به بازارهای سطح پایین است. تعداد بسیار کمی از صنایع متوسط یا کوچک وجود دارند که در بخشهای پوشاک یا نساجی به آمریکا صادرات دارند.
سایت بیزنس لاین گزارش کرد، در نهایت، این اندیشکده پیشنهاد کرد که راهحلهای بلندمدت شامل بهبود کیفیت محصول و کاهش هزینههای تولید برای افزایش رقابتپذیری صادرات است.
منبع: ایسنا