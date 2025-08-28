مصرف داخلی عظیم به کمک اقتصاد هند آمد

بررسی اندیشکده اقتصادی «ابتکار تحقیقات تجارت جهانی» نشان می‌دهد مصرف داخلی عظیم هند می‌تواند زیان ناشی از تجارت با آمریکا را جبران کند و سایر کشور‌های رقیب ممکن است جایگزین صادرات هند به آمریکا شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - آجی سریواستاوا، بنیانگذار اندیشکده اقتصادی «ابتکار تحقیقات تجارت جهانی» (GTRI) اظهار کرد: هند می‌تواند تا حدودی ضرر تجارت با آمریکا را از طریق افزایش مصرف داخلی جبران کند. تعرفه‌های ۵۰ درصدی ترامپ بر هند از ۲۷ آگوست اجرایی شد و چالش‌هایی را برای صادرکنندگان این کشور ایجاد خواهد کرد.

سریواستاوا خاطرنشان کرد: هند به طور کلی دو گزینه برای جبران برخی از چالش‌های اقتصادی خود با آمریکا دارد که یکی از آنها را «گزینه بزرگ» نامید و به بازار‌های محلی اشاره دارد. 

وی می‌گوید: صادرات هند فقط ۲۰ درصد از اقتصاد هند را تشکیل می‌دهد و بازار این کشور بسیار بزرگ است. این بازار ۸۰ درصد از تولید هند را جذب می‌کند و امکان جذب بیشتر این بازار نیز وجود دارد، زیرا اقتصاد هند، سالانه ۶ تا هفت درصد رشد می‌کند؛ بنابراین مصرف داخلی می‌تواند بخشی از شوک‌های اقتصادی بر هند را به خوبی جذب کند.

وی دومین مورد را «گزینه عالی» نامید و افزود: «باید به دنبال کشور‌های دیگری باشیم تا بخشی از صادراتی را که هند نمی‌تواند به آمریکا صادر کند، به این کشور‌ها ارسال کنیم. برای این منظور، دولت در تلاش است تا توافقنامه‌های تجارت آزاد با اتحادیه اروپا را تسریع کند و پیش از این نیز توافقی با بریتانیا امضا کرده‌ایم، بنابراین تلاش‌ها برای اجرای سریع آن در حال انجام است. چند توافقنامه تجارت آزاد دیگر مانند توافقنامه با پرو و ​​سایر کشور‌ها در آستانه تایید قرار دارند.»

این اندیشکده اقتصادی امیدوار است که هند طی چند ماه، تا حد زیادی تاثیر نامطلوب تعرفه‌های آمریکا را کاهش دهد.

سریواستاوا گفت: بخش‌های کارگرمحور، مانند الماس، سنگ‌های قیمتی، جواهرات، منسوجات، پوشاک و میگو، به دلیل وابستگی زیاد به بازار آمریکا و افزایش رقابت از سوی کشور‌هایی با تعرفه‌های پایین‌تر، به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.

بنیانگذار این اندیشکده اظهار کرد که سایر کشور‌های رقیب ممکن است جایگزین صادرات هند به آمریکا شوند و نزدیکترین رقبای هند در بازار منسوجات و پوشاک آمریکا، چین، بنگلادش و ویتنام هستند. همه این کشور‌ها با تعرفه‌های نسبتا کمتری نسبت به هند مواجه هستند.

وی خاطرنشان کرد: بیشتر محصولات هندی تا زمانی که برخی از تعرفه‌ها کاهش نیابند، از بازار آمریکا خارج خواهند شد، با این حال، روزنه امیدی نیز وجود دارد. سهم صادرکنندگان کوچک و متوسط ​​در آمریکا مشخص و تقریبا اندک است. بازار‌های توسعه یافته قبل از خرید، به گواهینامه‌های سختگیرانه نیاز دارند و همه کارخانه‌های کوچک یا متوسط ​​می‌توانند از پس هزینه این گواهینامه‌ها برآیند و صادرات آنها عموما به بازار‌های سطح پایین است. تعداد بسیار کمی از صنایع متوسط ​​یا کوچک وجود دارند که در بخش‌های پوشاک یا نساجی به آمریکا صادرات دارند.

سایت بیزنس لاین گزارش کرد، در نهایت، این اندیشکده پیشنهاد کرد که راه‌حل‌های بلندمدت شامل بهبود کیفیت محصول و کاهش هزینه‌های تولید برای افزایش رقابت‌پذیری صادرات است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: هند و آمریکا ، مصرف داخلی
خبرهای مرتبط
تعرفه‌های تنبیهی ترامپ علیه هند اجرایی شد
بسنت: آمریکا قصد دارد تعرفه‌های اعمال شده بر هند را افزایش دهد
هند ارسال بسته‌های پستی به آمریکا را به دلیل تعرفه‌ها متوقف می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
اولیانوف: فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
ران درمر وارد واشنگتن شد
اردوغان: اسرائیل در خون بی‌گناهان غرق خواهد شد
الجزایر کاردار فرانسه را احضار کرد
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
پنتاگون: ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی برای جایگزینی پیمان استارت نو است
حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
آخرین اخبار
رهبر حزب هلندی: سرمایه‌گذاری در اسرائیل، تأمین مالی نسل‌کشی غزه است
اقتصاد بدهکار فرانسه با استرس جدید رو‌به‌رو شد
رئیس پارلمان اروپا: باید برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه آماده شویم
وزیر صهیونیست با ترامپ درباره غزه رایزنی می‌کند
مخالفت مسکو با استقرار نیرو‌های حافظ صلح اروپایی در اوکراین
درخواست انتقال فوری خبرنگاران مصدوم شده در حمله رژیم صهیونیستی به خارج جهت مداوا
چین بازار بزرگ دیگری به جای آمریکا یافت
مصرف داخلی عظیم به کمک اقتصاد هند آمد
بلژیک درصدد به رسمیت شناختن فلسطین و اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی
روزنامه اسرائیلی: حوثی‌ها دیوانه‌ترین نیروی منطقه هستند
عملیات هلی‌برن صهیونیست‌ها در ریف دمشق
ایران محور دیدار وزیران امور خارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی
گروسی: هیچ مدرکی مبنی بر انتقال اورانیوم از اصفهان وجود ندارد
درخواست یکطرفه اروپا؛ ایران مانع بازگشت تحریم‌ها شود
مجارستان اتحادیه اروپا را به دادگاه کشاند
حماس از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد
اولیانوف: فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد
اردوغان: اسرائیل در خون بی‌گناهان غرق خواهد شد
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
بیانیه ۱۴ عضو شورای امنیت در حمایت از پایان جنگ غزه و ساز مخالف آمریکا
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
گفتگوی مقامات اروپا با طالبان؛ اروپا به دنبال اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی است
گشایش دفتر سوئیس در کابل پس از ۴ سال
ران درمر وارد واشنگتن شد
طالبان خواستار سرمایه گذاری تاتارستان در معادن افغانستان شد
حوادث مرگبار در افغانستان؛ طالبان نشست اضطراری برگزار کرد
حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس
تظاهرات گسترده در جنوب لبنان در اعتراض به سفر فرستاده آمریکا
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
هیئت‌های نمایندگی آمریکا و اوکراین روز جمعه دیدار می‌کنند