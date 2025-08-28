چین بازار بزرگ دیگری به جای آمریکا یافت

باشگاه خبرنگاران جوان - رشد فروش به آفریقا با جهشی ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل و رسیدن به ۱۲۲ میلیارد دلار در سال میلادی جاری، بسیار فراتر از سایر بازار‌های بزرگ بوده، اما سفارش از آمریکا کاهش یافته است. صادرات چین به آفریقا از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون، بیش از کل صادرات سال ۲۰۲۰ بوده و برای اولین‌بار در آستانه عبور از ۲۰۰ میلیارد دلار، قرار دارد. پکن، بازار داخلی خود را می‌گشاید و در عین حال از فرصت تامین نیاز‌های زیرساختی این قاره استفاده می‌کند.

«کریستوفر بدور» از شرکت مشاوره «گیوکال دراگونومیک» مستقر در پکن گفت: صادرکنندگان چینی در سال‌های اخیر، عملکرد قابل توجهی در تنوع‌بخشی به بازار‌های نوظهور از جمله آفریقا، داشته‌اند. کاهش ارزش یوان در سال میلادی جاری، احتمالا صادرات چین را در کشور‌های آفریقایی رقابتی‌تر کرده است.

از آنجایی که شرکت‌های چینی، قرارداد‌هایی را برای ساخت همه چیز از راه‌آهن گرفته تا پارک‌های صنعتی در سراسر قاره آفریقا منعقد کردند، تقاضا برای ماشین‌آلات و مصالح برای تکمیل این پروژه‌ها در سال میلادی جاری، افزایش یافت. نیجریه، آفریقای جنوبی و مصر، بزرگترین خریداران آفریقایی محصولات چینی هستند. ماشین‌آلات ساختمانی در هفت ماه اول سال ۲۰۲۵، با افزایش ۶۳ درصدی نسبت به سال قبل، بیشترین رشد صادرات چین به آفریقا بود.

صادرات خودرو‌های سواری نسبت به سال میلادی قبل، بیش از دو برابر شده و برخی از محصولات فولادی رشد دو رقمی داشته‌اند. همچنین، سهم آفریقا از کل صادرات چین همچنان اندک و حدود ۶ درصد است که تقریبا نصف سطح صادرات آمریکا است. برخی از کالا‌های صادراتی به مقصد آمریکا، احتمالا از طریق آفریقا صادر می‌شوند.

کالا‌هایی از بیش از ۳۰ کشور این قاره که طبق قانون رشد و فرصت آفریقا، دسترسی بدون تعرفه به بازار‌های آمریکا داشتند، اکنون توسط دولت آمریکا، با طیف وسیعی از تعرفه‌ها مواجه شده‌اند.

شی جین پینگ، رئیس‌جمهور چین در ژوئن در مخالفت با ترامپ، گفت: چین، تعرفه واردات از تمام کشور‌های آفریقایی که با آنها روابط دیپلماتیک دارد را متوقف می‌کند. دولت پکن در ژوئن، اجازه واردات محصولات کشاورزی از اتیوپی، کنگو، گامبیا و مالاوی را صادر کرد و تعداد کشور‌های آفریقایی که به بازار چین دسترسی دارند را به ۱۹ کشور رساند.

طبق گزارش منتشره ماه ژوئیه دانشگاه گریفیث استرالیا و مرکز توسعه و تامین مالی سبز دانشگاه فودان شانگهای، فقط در نیمه اول سال میلادی جاری، آفریقا ۳۰.۵ میلیارد دلار قرارداد ساخت وساز با چین منعقد کرده است. این رقم، پنج برابر رقم مشابه در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ و بیشترین میزان در بین تمام مناطقی است که در طرح زیرساختی شی جین پینگ گنجانده شده‌اند.

گزینه‌های پیشنهادی چین، مانند انرژی خورشیدی و بادی و همچنین خودرو‌های برقی، می‌تواند به کشور‌های آفریقایی کمک کند تا بر تنگنا‌های انرژی غلبه کنند و آنها را به افزایش واردات از این کشور در راستای استقلال انرژی و توسعه اقتصادی سوق دهد.

با وجود اینکه بیشتر کالا‌های وارداتی از آفریقا به چین با دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، اما گسترش تجارت، احتمالا به یوان کمک خواهد کرد تا در ترازنامه‌های شرکت‌ها و دولت‌ها جایگاه خود را پیدا کند. نیجریه، آفریقای جنوبی و مصر از جمله چهار کشور این قاره هستند که در حال حاضر با بانک مرکزی چین، مبادلات ارزی دوجانبه دارند.

در حال حاضر، چین هنوز با واکنش شدیدی که از سوی کشور‌های سراسر جهان که از سیل کالا‌های ارزان‌تر می‌ترسند، مواجه نشده، اما این یک خطر در منطقه‌ای است که از قبل نگران بدهی بیشتر به چین است، به خصوص اگر صادرات، تولیدکنندگان داخلی را کنار بگذارد. اما پکن تحت تاثیر منبع کالا‌های کلیدی و بازار رشد برای شرکت‌هایش با احتیاط گام خواهد برداشت. علاوه بر این، به عرصه‌ای مرکزی برای اهداف چین در صحنه جهانی تبدیل شده است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، لورن جانستون، متخصص چین و آفریقا در شرکت مشاوره‌ای «نیو ساوت اکونومیکس» در ملبورن، گفت: آفریقا جایی است که چین، شرکت‌ها و برندهایش را جهانی می‌کند و این برای تلاش چین برای رهبری توسعه جهانی، مهم است.

منبع: ایسنا