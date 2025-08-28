نایب‌رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس می‌گوید نمی‌توان گفت عملکرد یک‌ساله دولت به‌طور مشخص قابل قبول است، اما تا حدودی قابل دفاع است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی کشوری نایب‌رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد یک‌ساله دولت چهاردهم گفت: باید هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت دولت را ببینیم.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس اظهار کرد: دولت در جنگ ۱۲ روزه در زمینه تامین مایحتاج ضروری مردم مثل غذا، دارو و سوخت به خوبی توانست مدیریت کند.

این نماینده مجلس می‌گوید در زمینه ناترازی انرژی همت بالایی می‌طلبد تا مردم از این وضعیت رهایی پیدا کنند.

کشوری بیان کرد: نمی‌توان گفت عملکرد یک‌ساله دولت به‌طور مشخص قابل قبول است، اما تا حدودی قابل دفاع است.

