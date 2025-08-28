باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از رسانه‌های فلسطینی، العمور هنگام تلاش برای دریافت غذا در جنوب نوار غزه هدف گلوله قرار گرفته و به شهادت رسیده است.

«علام عبد الله العمور» از دونده‌های برجسته فلسطین بود و در گذشته موفق به کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی باشگاه‌های غرب آسیا در دو و میدانی رده سنی جوانان در ماده ۳۰۰۰ متر شده بود.

او همچنین در مسابقات متعدد بین‌المللی نماینده فلسطین بود و افتخارات ورزشی متعددی برای کشورش کسب کرده بود.

به گزارش ایرنا، منابع خبری پیش‌تر از شهادت «سلیمان العبید» کاپیتان و بازیکن سابق تیم ملی فوتبال فلسطین در حمله رژیم صهیونیستی خبر داده بودند.

ستاره سابق تیم ملی فوتبال فلسطین که ۴۱ سال داشت توسط نیرو‌های اشغالگر قدس حین انتظار برای دریافت غذا در جنوب نوار غزه به شهادت رسید.

در طول جنگ تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، این رژیم بار‌ها اقدام به ارتکاب جنایات برنامه ریزی شده علیه غیرنظامیان کرده است. یکی از وجوه بارز این جنایات، حملات عمدی به مراکز مسکونی، مدارس، بیمارستان‌ها، اردوگاه‌های آوارگان و به تازگی مراکز توزیع کمک‌های به‌اصطلاح بشردوستانه تحت نظارت آمریکا و رژیم اسرائیل بوده است.

در ماه‌های اخیر، رژیم صهیونیستی با استفاده از «سازوکار کمک‌رسانی بشردوستانه» که از سوی ایالات متحده آمریکا و با مشارکت تل‌آویو طراحی شده، فلسطینی‌های نیازمند را به مکان‌های خاصی در نوار غزه هدایت و سپس در اطراف همین مراکز اقدام به شلیک و بمباران کرده است.

در چندین مورد مستند، ده‌ها فلسطینی در صف‌های دریافت کمک‌های غذایی و دارویی هدف مستقیم تک‌تیراندازان یا حملات پهپادی قرار گرفته‌اند. سازمان‌های حقوق بشری این اقدام را «تله مرگ» توصیف کرده‌اند.

علاوه بر این، هم‌زمان با گسترش قحطی و فروپاشی کامل زیرساخت‌های زندگی در غزه، حمله به کاروان‌های کمک‌رسانی و مصادره یا نابودی آنها توسط ارتش رژیم اسرائیل نیز به یک رویه ثابت تبدیل شده است.

بر اساس گزارش نهاد‌های امدادرسانی مانند سازمان ملل و صلیب سرخ، رژیم صهیونیستی نه تنها مسیر ورود کمک‌ها را مسدود می‌کند بلکه در موارد متعدد به طور عمد غیرنظامیان گرسنه را به مناطق تحت کنترل نظامی کشانده و سپس آنها را هدف قرار می‌دهد.

منبع: ایرنا