درخواست انتقال فوری خبرنگاران مصدوم شده در حمله رژیم صهیونیستی به خارج جهت مداوا

مرکز حمایت از خبرنگاران فلسطینی در بیانیه‌ای خواستار انتقال خبرنگاران مصدوم در نوار غزه به ویژه خبرنگارانی که هدف حمله رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در خان‌یونس قرار گرفتند، شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، این مرکز در این بیانیه اعلام کرد که تداوم ممانعت از انتقال خبرنگاران مصدوم غزه برای مداوا، جنایت ترکیبی است که به کارنامه رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن خبرنگاران اضافه می‌شود.

مرکز حمایت از خبرنگاران فلسطینی در این بیاینه همچنین از نهاد‌های رسانه‌ای بین‌المللی خواست تا برای تضمین خروج و انتقال این خبرنگاران به منظور درمان، مداخله فوری کنند.

در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در خان‌یونس، ۲۰ تن از جمله ۵ خبرنگار و عکاس شهید شدند و شمار شهدای رسانه در غزه، ۲۴۴ نفر رسید.

در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه، ۲۰ نفر از جمله پنج روزنامه‌نگار و یک آتش‌نشان به شهادت رسیدند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ارتش اسرائیل طبقه چهارم یکی از ساختمان‌های این مجتمع را در دو حمله هوایی هدف قرار داده است.

دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به‌طور عمدی تیم‌های امداد و نجات، خبرنگاران و ارائه‌دهندگان خدمات انسانی را برای بار دوم هدف قرار داده که این حملات نقض قوانین بین المللی و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

این نهاد افزود: حملات دو مرحله‌ای دشمن یک تاکتیک جنایتکارانه و ممنوع در قوانین بین‌المللی است که نشان‌دهنده قصد رژیم صهیونیستی برای وارد کردن بیشترین تلفات ممکن در میان غیرنظامیان و نیرو‌های امدادی است.

دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه تاکید کرد که حمله به بیمارستان‌ها و تیم‌های نجات و امداد و خبرنگار جنگ و جنایت علیه بشریت است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: شهادت خبرنگار ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
رهبر حزب هلندی: سرمایه‌گذاری در اسرائیل، تأمین مالی نسل‌کشی غزه است
وزیر صهیونیست با ترامپ درباره غزه رایزنی می‌کند
شهادت ورزشکار بین‌المللی فلسطینی در خان‌یونس
روزنامه اسرائیلی: حوثی‌ها دیوانه‌ترین نیروی منطقه هستند
بلژیک درصدد به رسمیت شناختن فلسطین و اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
اولیانوف: فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
ران درمر وارد واشنگتن شد
اردوغان: اسرائیل در خون بی‌گناهان غرق خواهد شد
الجزایر کاردار فرانسه را احضار کرد
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
پنتاگون: ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی برای جایگزینی پیمان استارت نو است
حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
آخرین اخبار
رهبر حزب هلندی: سرمایه‌گذاری در اسرائیل، تأمین مالی نسل‌کشی غزه است
اقتصاد بدهکار فرانسه با استرس جدید رو‌به‌رو شد
رئیس پارلمان اروپا: باید برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه آماده شویم
وزیر صهیونیست با ترامپ درباره غزه رایزنی می‌کند
مخالفت مسکو با استقرار نیرو‌های حافظ صلح اروپایی در اوکراین
درخواست انتقال فوری خبرنگاران مصدوم شده در حمله رژیم صهیونیستی به خارج جهت مداوا
چین بازار بزرگ دیگری به جای آمریکا یافت
مصرف داخلی عظیم به کمک اقتصاد هند آمد
بلژیک درصدد به رسمیت شناختن فلسطین و اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی
روزنامه اسرائیلی: حوثی‌ها دیوانه‌ترین نیروی منطقه هستند
عملیات هلی‌برن صهیونیست‌ها در ریف دمشق
ایران محور دیدار وزیران امور خارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی
گروسی: هیچ مدرکی مبنی بر انتقال اورانیوم از اصفهان وجود ندارد
درخواست یکطرفه اروپا؛ ایران مانع بازگشت تحریم‌ها شود
مجارستان اتحادیه اروپا را به دادگاه کشاند
حماس از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد
اولیانوف: فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد
اردوغان: اسرائیل در خون بی‌گناهان غرق خواهد شد
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
بیانیه ۱۴ عضو شورای امنیت در حمایت از پایان جنگ غزه و ساز مخالف آمریکا
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
گفتگوی مقامات اروپا با طالبان؛ اروپا به دنبال اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی است
گشایش دفتر سوئیس در کابل پس از ۴ سال
ران درمر وارد واشنگتن شد
طالبان خواستار سرمایه گذاری تاتارستان در معادن افغانستان شد
حوادث مرگبار در افغانستان؛ طالبان نشست اضطراری برگزار کرد
حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس
تظاهرات گسترده در جنوب لبنان در اعتراض به سفر فرستاده آمریکا
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
هیئت‌های نمایندگی آمریکا و اوکراین روز جمعه دیدار می‌کنند