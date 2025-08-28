درخواست انتقال فوری خبرنگاران مصدوم شده در حمله رژیم صهیونیستی به خارج جهت مداوا

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از خبرگزاری فلسطینی سما، این مرکز در این بیانیه اعلام کرد که تداوم ممانعت از انتقال خبرنگاران مصدوم غزه برای مداوا، جنایت ترکیبی است که به کارنامه رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن خبرنگاران اضافه می‌شود.

مرکز حمایت از خبرنگاران فلسطینی در این بیاینه همچنین از نهاد‌های رسانه‌ای بین‌المللی خواست تا برای تضمین خروج و انتقال این خبرنگاران به منظور درمان، مداخله فوری کنند.

در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به بیمارستان ناصر در خان‌یونس، ۲۰ تن از جمله ۵ خبرنگار و عکاس شهید شدند و شمار شهدای رسانه در غزه، ۲۴۴ نفر رسید.

در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مجتمع پزشکی ناصر در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه، ۲۰ نفر از جمله پنج روزنامه‌نگار و یک آتش‌نشان به شهادت رسیدند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ارتش اسرائیل طبقه چهارم یکی از ساختمان‌های این مجتمع را در دو حمله هوایی هدف قرار داده است.

دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به‌طور عمدی تیم‌های امداد و نجات، خبرنگاران و ارائه‌دهندگان خدمات انسانی را برای بار دوم هدف قرار داده که این حملات نقض قوانین بین المللی و مصداق بارز جنایت علیه بشریت است.

این نهاد افزود: حملات دو مرحله‌ای دشمن یک تاکتیک جنایتکارانه و ممنوع در قوانین بین‌المللی است که نشان‌دهنده قصد رژیم صهیونیستی برای وارد کردن بیشترین تلفات ممکن در میان غیرنظامیان و نیرو‌های امدادی است.

دفتر رسانه‌ای دولتی در غزه تاکید کرد که حمله به بیمارستان‌ها و تیم‌های نجات و امداد و خبرنگار جنگ و جنایت علیه بشریت است.

منبع: ایرنا