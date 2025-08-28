دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در اظهاراتی بار دیگر بر مخالفت مسکو با استقرار نیرو‌های حافظ صلح اروپایی در اوکراین تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از نشریه آمریکایی پولیتیکو، پسکوف در جریان یک نشست خبری با رد گمانه‌زنی‌ها در مورد موافقت مسکو با استقرار نیرو‌های حافظ صلح اروپایی در اوکراین، گفت: روسیه نسبت به بحث اعزام نیرو‌های نظامی اروپایی به عنوان نیرو‌های حافظ صلح به اوکراین دیدگاهی منفی دارد.

سخنگوی کرملین همچنین تصریح کرد که گسترش ناتو در اروپای شرقی در طول ۲۵ سال گذشته یکی از دلایل اصلی حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ بوده است.

به نوشته پولیتیکو، این اظهارات در تضاد با گفته‌های دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا قرار دارد.

ترامپ در ماه فوریه در جریان دیدار با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در واشنگتن اعلام کرده بود که شخصاً از ولادیمیر پوتین درباره این موضوع سؤال کرده و رئیس جمهور روسیه در پاسخ اعلام کرده است که هیچ مشکلی با آن ندارد.

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش‌تر در پاسخ به این پرسش که اگر همتای روس او حاضر به مذاکره درباره جنگ اوکراین نشود، چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت که ابتدا صبر خواهد کرد تا ببیند مقصر کیست و سپس تصمیم خواهد گرفت که آیا «تحریم‌های سنگین» علیه روسیه اعمال کند یا از پرونده کنار بکشد.

جنگ اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ جنگی که به سرعت به بزرگ‌ترین بحران امنیتی اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین از همان آغاز کارزار به دنبال جلب حمایت سیاسی، نظامی و مالی غرب برآمد و در همین راستا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بسته‌های تحریمی گسترده‌ای علیه روسیه وضع کردند. در این مدت، روسیه بخش‌هایی از شرق و جنوب اوکراین را به کنترل خود درآورد و در سپتامبر ۲۰۲۲، چهار منطقه را ضمیمه خاک خود اعلام کرد.

تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ از همان ماه‌های نخست با شکست روبه‌رو شد. مذاکرات اولیه در استانبول در بهار ۲۰۲۲ بی‌نتیجه ماند و پس از آن، دو طرف تنها از طریق میانجی‌هایی مانند ترکیه، چین و سازمان ملل پیام‌هایی رد و بدل کردند.

در سال ۲۰۲۳، زلنسکی «فرمول صلح ده‌بندی» خود را ارائه کرد که شامل خروج نیرو‌های روسی، تضمین امنیتی و بازسازی اوکراین بود؛ طرحی که مسکو آن را غیرواقع‌بینانه خواند.

اکنون، با ورود دونالد ترامپ به عرصه میانجیگری و طرح او برای توافق صلح، بار دیگر بحث امکان دیدار رهبران دو کشور مطرح شده است، اما اظهارات اخیر زلنسکی و لاوروف نشان می‌دهد همچنان شکاف‌های عمیق بر سر پایان جنگ پابرجا است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: جنگ روسیه و اوکراین ، توافق صلح
