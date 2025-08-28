سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که ران درمر وزیر امور راهبردی این رژیم در سفر خود به واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار و درباره غزه رایزنی خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که همزمان با جلسه کاخ سفید درباره آینده غزه، ران درمر وارد واشنگتن شده است تا با ترامپ و مقامات دولت او دیدار کند.

استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور خاورمیانه پیش‌تر گفت که امیدوار است واشنگتن تا پایان سال، جنگ روسیه و اوکراین، مذاکرات هسته‌ای ایران و جنگ اسرائیل در غزه را حل و فصل کند.

ویتکاف روز سه‌شنبه به وقت محلی در نشست کابینه آمریکا در کاخ سفید به ترامپ، گفت: «روسیه و اوکراین، ایران، اسرائیل و حماس - ما تمام این هفته در مورد هر سه این درگیری‌ها جلساتی داریم و امیدواریم قبل از پایان امسال آنها را حل و فصل کنیم.»

ویتکاف خطاب به ترامپ افزود: «من تنها یک آرزو دارم. اینکه کمیته جایزه صلح نوبل بالاخره به کارش برسد و به خودش بیاید و بفهمد شما بهترین نامزد تاریخ برای جایزه صلح نوبل هستید.». این سخنان ویتکاف با تشویق سایر اعضای کابینه ترامپ مواجه شد.

وی گفت که ترامپ روز چهارشنبه ریاست یک جلسه بزرگ در مورد غزه را در کاخ سفید بر عهده خواهد داشت.

ویتکاف در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای روز بعد از حمله به غزه وجود دارد، به خبرنگار فاکس نیوز، افزود: بله، ما یک جلسه بزرگ در کاخ سفید به ریاست رئیس‌جمهور داریم و این یک برنامه بسیار جامع است که ما در روز بعد آن را تدوین می‌کنیم.

منبع: ایرنا

برچسب ها: رژیم صهیونیستی ، نوار غزه ، جنایات جنگی
خبرهای مرتبط
رهبر حزب هلندی: سرمایه‌گذاری در اسرائیل، تأمین مالی نسل‌کشی غزه است
بلژیک درصدد به رسمیت شناختن فلسطین و اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی
درخواست انتقال فوری خبرنگاران مصدوم شده در حمله رژیم صهیونیستی به خارج جهت مداوا
شهادت ورزشکار بین‌المللی فلسطینی در خان‌یونس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
اولیانوف: فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
ران درمر وارد واشنگتن شد
اردوغان: اسرائیل در خون بی‌گناهان غرق خواهد شد
الجزایر کاردار فرانسه را احضار کرد
وزیر خارجه آمریکا با همتایان اروپایی خود درباره ایران گفت‌و‌گو کرد
پنتاگون: ترامپ مایل به انعقاد توافق جدیدی برای جایگزینی پیمان استارت نو است
حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
آخرین اخبار
رهبر حزب هلندی: سرمایه‌گذاری در اسرائیل، تأمین مالی نسل‌کشی غزه است
اقتصاد بدهکار فرانسه با استرس جدید رو‌به‌رو شد
رئیس پارلمان اروپا: باید برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه آماده شویم
وزیر صهیونیست با ترامپ درباره غزه رایزنی می‌کند
مخالفت مسکو با استقرار نیرو‌های حافظ صلح اروپایی در اوکراین
درخواست انتقال فوری خبرنگاران مصدوم شده در حمله رژیم صهیونیستی به خارج جهت مداوا
چین بازار بزرگ دیگری به جای آمریکا یافت
مصرف داخلی عظیم به کمک اقتصاد هند آمد
بلژیک درصدد به رسمیت شناختن فلسطین و اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی
روزنامه اسرائیلی: حوثی‌ها دیوانه‌ترین نیروی منطقه هستند
عملیات هلی‌برن صهیونیست‌ها در ریف دمشق
ایران محور دیدار وزیران امور خارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی
گروسی: هیچ مدرکی مبنی بر انتقال اورانیوم از اصفهان وجود ندارد
درخواست یکطرفه اروپا؛ ایران مانع بازگشت تحریم‌ها شود
مجارستان اتحادیه اروپا را به دادگاه کشاند
حماس از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد
اولیانوف: فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد
اردوغان: اسرائیل در خون بی‌گناهان غرق خواهد شد
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
بیانیه ۱۴ عضو شورای امنیت در حمایت از پایان جنگ غزه و ساز مخالف آمریکا
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
گفتگوی مقامات اروپا با طالبان؛ اروپا به دنبال اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی است
گشایش دفتر سوئیس در کابل پس از ۴ سال
ران درمر وارد واشنگتن شد
طالبان خواستار سرمایه گذاری تاتارستان در معادن افغانستان شد
حوادث مرگبار در افغانستان؛ طالبان نشست اضطراری برگزار کرد
حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس
تظاهرات گسترده در جنوب لبنان در اعتراض به سفر فرستاده آمریکا
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
هیئت‌های نمایندگی آمریکا و اوکراین روز جمعه دیدار می‌کنند