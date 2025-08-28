باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که همزمان با جلسه کاخ سفید درباره آینده غزه، ران درمر وارد واشنگتن شده است تا با ترامپ و مقامات دولت او دیدار کند.

استیو ویتکاف فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور خاورمیانه پیش‌تر گفت که امیدوار است واشنگتن تا پایان سال، جنگ روسیه و اوکراین، مذاکرات هسته‌ای ایران و جنگ اسرائیل در غزه را حل و فصل کند.

ویتکاف روز سه‌شنبه به وقت محلی در نشست کابینه آمریکا در کاخ سفید به ترامپ، گفت: «روسیه و اوکراین، ایران، اسرائیل و حماس - ما تمام این هفته در مورد هر سه این درگیری‌ها جلساتی داریم و امیدواریم قبل از پایان امسال آنها را حل و فصل کنیم.»

ویتکاف خطاب به ترامپ افزود: «من تنها یک آرزو دارم. اینکه کمیته جایزه صلح نوبل بالاخره به کارش برسد و به خودش بیاید و بفهمد شما بهترین نامزد تاریخ برای جایزه صلح نوبل هستید.». این سخنان ویتکاف با تشویق سایر اعضای کابینه ترامپ مواجه شد.

وی گفت که ترامپ روز چهارشنبه ریاست یک جلسه بزرگ در مورد غزه را در کاخ سفید بر عهده خواهد داشت.

ویتکاف در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای روز بعد از حمله به غزه وجود دارد، به خبرنگار فاکس نیوز، افزود: بله، ما یک جلسه بزرگ در کاخ سفید به ریاست رئیس‌جمهور داریم و این یک برنامه بسیار جامع است که ما در روز بعد آن را تدوین می‌کنیم.

منبع: ایرنا