باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شبکه رای نیوز، متسولا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با بیان اینکه پارلمان اروپا درباره حمایت از کی‌یف کاملاً متحد است، اظهار کرد: امنیت اوکراین، امنیت اروپا نیز محسوب می‌شود.

وی همچنین نشست اخیر میان رهبران اروپایی، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا را که در تاریخ ۱۸ آگوست (۲۷ مرداد) برگزار شد، مثبت ارزیابی کرد و حمایت نمایندگان اتحادیه اروپا از سران دو کشور را نشانه‌ای امیدوارکننده دانست.

رئیس پارلمان اروپا در ادامه با اشاره به خطر کاهش نقش اروپا در تحولات جهانی هشدار داد: اگر تغییر نکنیم، در معرض خطر بی‌اهمیت شدن قرار می‌گیریم.

وی همچنین با بیان اینکه اروپا نباید صرفاً نظاره‌گر باشد بلکه باید در تحولات جهانی نقش رهبری ایفا کند، خاطرنشان کرد: باید شجاعت تصمیم‌گیری مشترک و منسجم را داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم که بدون اتحاد، چیزی نداریم.

به گزارش شبکه رای نیوز، اتحادیه اروپا در هفته جاری موضوع حمایت نظامی از اوکراین از جمله تضمین‌های امنیتی و استفاده از درآمد‌های حاصل از دارایی‌های مسدود شده روسیه را بررسی خواهد کرد و بسته نوزدهم تحریم‌ها علیه روسیه نیز در دستور کار این اتحادیه قرار دارد.

در همین ارتباط اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا نیز پیشتر اعلام کرده بود که کار بر روی بسته جدید تحریم‌ها علیه روسیه ادامه دارد و انتظار می‌رود در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ تصویب شود.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیش‌تر در پاسخ به این پرسش که اگر همتای روس او حاضر به مذاکره درباره جنگ اوکراین نشود، چه اقدامی انجام خواهد داد، گفت که ابتدا صبر خواهد کرد تا ببیند مقصر کیست و سپس تصمیم خواهد گرفت که آیا «تحریم‌های سنگین» علیه روسیه اعمال کند یا از پرونده کنار بکشد.

جنگ اوکراین از ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد؛ جنگی که به سرعت به بزرگ‌ترین بحران امنیتی اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد. ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین از همان آغاز کارزار به دنبال جلب حمایت سیاسی، نظامی و مالی غرب برآمد و در همین راستا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بسته‌های تحریمی گسترده‌ای علیه روسیه وضع کردند. در این مدت، روسیه بخش‌هایی از شرق و جنوب اوکراین را به کنترل خود درآورد و در سپتامبر ۲۰۲۲، چهار منطقه را ضمیمه خاک خود اعلام کرد.

تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ از همان ماه‌های نخست با شکست روبه‌رو شد. مذاکرات اولیه در استانبول در بهار ۲۰۲۲ بی‌نتیجه ماند و پس از آن، دو طرف تنها از طریق میانجی‌هایی مانند ترکیه، چین و سازمان ملل پیام‌هایی رد و بدل کردند.

در سال ۲۰۲۳، زلنسکی «فرمول صلح ده‌بندی» خود را ارائه کرد که شامل خروج نیرو‌های روسی، تضمین امنیتی و بازسازی اوکراین بود؛ طرحی که مسکو آن را غیرواقع‌بینانه خواند.

اکنون، با ورود دونالد ترامپ به عرصه میانجیگری و طرح او برای توافق صلح، بار دیگر بحث امکان دیدار رهبران دو کشور مطرح شده است، اما اظهارات اخیر زلنسکی و لاوروف نشان می‌دهد همچنان شکاف‌های عمیق بر سر پایان جنگ پابرجا است.

منبع: ایرنا