رقابت‌های پارادوچرخه سوار قهرمانی جهان در بلژیک آغاز شد، اما دو نماینده ایران به دلیل عدم صدور ویزا از سوی سفارت بلژیک این رقابت‌ها را از دست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات پارادوچرخه سوار قهرمانی جهان از روز چهارشنبه پنجم شهریور با انجام کلاس بندی پزشکی در دو ماده تایم تریل انفرادی و استقامت جاده آغاز شد.

احمد حمزه لو و بهروز فرزاد به همراه مازیار فرزاد (مربی) قرار بود برای انجام کلاس بندی و شرکت در مسابقات عازم این رقابت‌ها شوند که به دلیل عدم صدور ویزا از سوی سفارت بلژیک دوچرخه سواران اعزامی ایران مسابقات قهرمانی جهان را از دست دادند.

احمد حمزه لو دوره قبل نیز مسابقات پارادوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تایلند را به دلیل نداشتن کلاس بندی پزشکی از دست داد.

او و بهروز فرزاد قرار بود روز چهارشنبه ابتدا تاییدیه کلاس بندی بین‌المللی خود را دریافت و سپس مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کنند، اما نتوانستند عازم مسابقات شوند.

برچسب ها: پارادوچرخه سواری ، مسابقات جهانی
