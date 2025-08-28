صعود جوکوویچ و آلکاراس به دور سوم تنیس آزاد آمریکا

نواک جوکوویچ و کارلوس آلکاراس به دور سوم تنیس آزاد آمریکا راه پیدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات تنیس اوپن آمریکا، نواک جوکوویچ اسطوره صربستانی و قهرمان ۴ دوره این رقابت‌ها با برتری مقابل زکری سوایدا راهی دور سوم این گرند اسلم شد. سوایدا نفر ۱۴۵ رده‌بندی تا اواسط این دیدار حریف چندان دست‌و‌پا بسته‌ای برای جوکوویچ نبود و ست اول را هم در تایبریک برنده شد. اما صربیناتور در ادامه سه ست بعدی را ۶-۳، ۶-۳ و ۶-۱ از نماینده کشور میزبان برد تا برای نوزدهمین بار در دوران حرفه‌ای خود در نیویورک به مرحله سوم برسد. پرافتخارترین مرد تنیس جهان در مرحله بعدی به مصاف برنده دیدار نوری و کومه‌سانا خواهد رفت.

کارلوس آلکاراس اسپانیایی در یک مصاف یک‌طرفه ماتیا بلوچی را در هم کوبید و راهی دور سوم اوپن آمریکا شد. مرد دوم تنیس جهان تنها به ۹۶ دقیقه نیاز داشت تا حریف ایتالیایی خود را در سه ست متوالی با نتایج ۶- ۱، ۶-۰ و ۶-۳ از پیش رو بردارد.

اعجبوبه اسپانیایی که سال ۲۰۲۲ نخستین گرند اسلم خود را در نیویورک فتح کرد، روز جمعه در مرحله سوم با یک حریف ایتالیایی دیگر به نام لوچیانو داردری رو‌به‌رو خواهد شد.

همچنین جک دریپر مرد پنجم تنیس جهان به دلیل مصدومیت از ادامه حضور در گرند اسلم آزاد آمریکا انصراف داد. تنیس‌باز بریتانیایی که بعد از چند هفته دوری در نیویورک به میادین برگشته بود، طی پیامی اعلام کرد که هنوز از ناحیه دست احساس ناراحتی می‌کند و نمی‌تونه به کار ادامه دهد.

خبر دیگر از این مسابقات این که دنیل مدودف به دلیل عصبانیت و رفتار غیرورزشی در شکست دور نخست خود در مسابقات اوپن آمریکا، مبلغ ۴۲ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه شد؛ یعنی حدود ۴۰ درصد از جایزه ۱۱۰ هزار دلاری‌اش برای حضور در دور نخست مسابقات. تنیس‌باز روس ۳۰ هزار دلار به خاطر رفتار غیرورزشی و ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار بابت شکستن راکت و تجهیزات جریمه شد.

برچسب ها: تنیس ، جوکوویچ
خبرهای مرتبط
حذف مدودف از تنیس اوپن آمریکا در دیداری پرحاشیه
شروع خوب نوله در تنیس اوپن نیویورک
حریفان ایران در رقابت‌های تنیس قهرمانی آسیا مشخص شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر مصر در دیداری تدارکاتی
قرارداد اونینگ و پرسپولیس امضا شد
فنونی زاده: مسابقات کافا کمکی به تیم ملی نمی‌کند/ جای نوراللهی در تیم ملی خالی است
مسی اینترمیامی را فینالیست کرد
شوک به کشتی آمریکا: محرومیت ۳ ساله جانشین دیوید تیلور!
شهادت ورزشکار بین‌المللی فلسطینی در خان‌یونس
گریمزبی تاون ۲ (۱۲)-(۱۱) ۲ منچستریونایتد/ رسوایی بزرگ شیاطین سرخ با حذف مقابل حریف دسته چهارمی+ فیلم
جا ماندن پارادوچرخه‌سواران ایران از جهانی بلژیک بخاطر ویزا
تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان اروپا تکمیل شدند/ صعود بنفیکا، بروخه و کپنهاگن و حذف شاگردان مورینیو
وهن ویزبادن ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار شاگردان کمپانی از فاجعه
آخرین اخبار
سیدبندی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ مشخص شد/ امروز، قرعه کشی مسابقات
مهدی طارمی در یک قدمی المپیاکوس
صعود جوکوویچ و آلکاراس به دور سوم تنیس آزاد آمریکا
تیم ملی هنر‌های رزمی ترکیبی‌ ام‌ام‌ای عازم بحرین شد
مسی اینترمیامی را فینالیست کرد
وهن ویزبادن ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار شاگردان کمپانی از فاجعه
تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان اروپا تکمیل شدند/ صعود بنفیکا، بروخه و کپنهاگن و حذف شاگردان مورینیو
گریمزبی تاون ۲ (۱۲)-(۱۱) ۲ منچستریونایتد/ رسوایی بزرگ شیاطین سرخ با حذف مقابل حریف دسته چهارمی+ فیلم
شوک به کشتی آمریکا: محرومیت ۳ ساله جانشین دیوید تیلور!
جا ماندن پارادوچرخه‌سواران ایران از جهانی بلژیک بخاطر ویزا
شهادت ورزشکار بین‌المللی فلسطینی در خان‌یونس
فنونی زاده: مسابقات کافا کمکی به تیم ملی نمی‌کند/ جای نوراللهی در تیم ملی خالی است
پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر مصر در دیداری تدارکاتی
قرارداد اونینگ و پرسپولیس امضا شد
بوسکتس: امیدوارم دمبله برنده توپ طلا شود!
افتتاحیه دوره آموزشی تربیت سفیران جوان المپیک
درخشش سوارکاران ایرانی در رقابت‌های منطقه‌ای مِنا
والیبال قهرمانی جوانان جهان؛ چین حریف ایران در یک‌چهارم
چرا فیلمی از ۶ گله شدن استقلال موجود نیست؟ + فیلم
کاروان تیم ملی راهی تاجیکستان شد؛ یک بازیکن جا ماند!
سلام نظامی دو قهرمان تیراندازی کشورمان در مسابقات آسیایی + فیلم
رقابت تنگاتنگ دو ایرانی در مسابقات وزنه‌برداری + فیلم
نگاهی به حواشی‌های بازی استقلال و ذوب‌آهن + فیلم
قلعه‌نویی خطاب به ملی‌پوشان: تورنمنت کافا مهم است، چون پیراهن «ایران» را می‌پوشیم
هندبال جوانان آسیا؛ برد پرگل دختران ایران مقابل هنگ‌کنگ
عملکرد تحسین برانگیز لرتبارها؛ صدرنشین ناخوانده، اما جذاب لیگ بیست و پنجم
فلورنزی از فوتبال خداحافظی کرد
نگاهی به لیست تیم ملی/ قلعه‌نویی چه نفراتی را برای اولین‌بار دعوت کرد؟
تیراندازی قهرمانی آسیا؛ کسب طلای تیمی و انفرادی تپانچه ۵۰ متر برای نخستین‌بار
جهانبخش، گران‌ترین فوتبالیست ایرانی تاریخ