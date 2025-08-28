صعود جوکوویچ و آلکاراس به دور سوم تنیس آزاد آمریکا

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه مسابقات تنیس اوپن آمریکا، نواک جوکوویچ اسطوره صربستانی و قهرمان ۴ دوره این رقابت‌ها با برتری مقابل زکری سوایدا راهی دور سوم این گرند اسلم شد. سوایدا نفر ۱۴۵ رده‌بندی تا اواسط این دیدار حریف چندان دست‌و‌پا بسته‌ای برای جوکوویچ نبود و ست اول را هم در تایبریک برنده شد. اما صربیناتور در ادامه سه ست بعدی را ۶-۳، ۶-۳ و ۶-۱ از نماینده کشور میزبان برد تا برای نوزدهمین بار در دوران حرفه‌ای خود در نیویورک به مرحله سوم برسد. پرافتخارترین مرد تنیس جهان در مرحله بعدی به مصاف برنده دیدار نوری و کومه‌سانا خواهد رفت.

کارلوس آلکاراس اسپانیایی در یک مصاف یک‌طرفه ماتیا بلوچی را در هم کوبید و راهی دور سوم اوپن آمریکا شد. مرد دوم تنیس جهان تنها به ۹۶ دقیقه نیاز داشت تا حریف ایتالیایی خود را در سه ست متوالی با نتایج ۶- ۱، ۶-۰ و ۶-۳ از پیش رو بردارد.

اعجبوبه اسپانیایی که سال ۲۰۲۲ نخستین گرند اسلم خود را در نیویورک فتح کرد، روز جمعه در مرحله سوم با یک حریف ایتالیایی دیگر به نام لوچیانو داردری رو‌به‌رو خواهد شد.

همچنین جک دریپر مرد پنجم تنیس جهان به دلیل مصدومیت از ادامه حضور در گرند اسلم آزاد آمریکا انصراف داد. تنیس‌باز بریتانیایی که بعد از چند هفته دوری در نیویورک به میادین برگشته بود، طی پیامی اعلام کرد که هنوز از ناحیه دست احساس ناراحتی می‌کند و نمی‌تونه به کار ادامه دهد.



خبر دیگر از این مسابقات این که دنیل مدودف به دلیل عصبانیت و رفتار غیرورزشی در شکست دور نخست خود در مسابقات اوپن آمریکا، مبلغ ۴۲ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه شد؛ یعنی حدود ۴۰ درصد از جایزه ۱۱۰ هزار دلاری‌اش برای حضور در دور نخست مسابقات. تنیس‌باز روس ۳۰ هزار دلار به خاطر رفتار غیرورزشی و ۱۲ هزار و ۵۰۰ دلار بابت شکستن راکت و تجهیزات جریمه شد.