افتتاح طرح های صنعتی با پیشرفت ۹۰ درصدی در چهارمحال و بختیاری

باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - حسن شمسی پور مدیرکل صمت چهارمحال و بختیاری گفت: مسیر راه بر اساس برنامه هفتم توسعه توسط اداره کل صنعت معدن و تجارت ریل گذاری شده است.

وی افزود: اولویت اول بهره وری و احیای واحد‌های صنعتی راکد در سطح استان می‌باشد.

شمسی پور اضافه کرد: اعطای تسهیلات به ۲۰۰ طرح بالای ۸۰ درصد، پیشگیری از خام‌فروشی، تکمیل زنجیره‌های ارزش و افزایش رونق اقتصادی استان، پیشگیری از خام‌فروشی مواد معدنی از جمله خاک نسوز و احداث صنایع تکمیلی در این خصوص صورت گرفته است.

وی بیان داشت: آماده‌سازی پهنه‌های معدنی، ساماندهی پروانه کسب واحد‌های صنفی، ایجاد شهرک‌های صنفی، ایجاد زیرساخت‌های تجارت خارجی و بندر خشک، رویداد‌های هفته دولت از سایر اقدامات صورت گرفته برشمرد.

شمسی پور بیان داشت: افتتاح بیش از ۱۰ پروژه با سرمایه گذاری یک همت و اشتغال بالای ۴۰۰ نفر و افتتاح طرح توسعه فولاد سفید دشت با سرمایه گذاری ۲۴۰ میلیون یورو و اشتغالزایی ۸۰۰ نفر، پروژه‌های با پیشرفت بیش از ۹۰ درصد تا دهه فجر افتتاح خواهند شد.

وی گفت: پیگیری سرمایه‌گذاری برای طرح توسعه فولاد سفیددشت (مگامدول هات شارژ) با هدف افزایش بهره‌وری تولید و کاهش مصرف انرژی در دستور کار قرار دارد.