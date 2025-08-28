اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تخریب الحاقات غیرمجاز مدرسه مهر تابان در شیراز

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب و تخلیه بخش‌های غیرمجاز احداث‌شده در مدرسه مهر تابان خبر داد و گفت: این رأی بامداد امروز، پنجشنبه ۶ شهریورماه، با نظارت اداره‌کل پیشگیری و رفع تخلفات شهری و همکاری قاطع حوزه قضایی، نیروی انتظامی و شهرداری منطقه ۶ اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - روح‌الله خوشبخت، معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، اظهار داشت: بر اساس رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰، بخش‌هایی از ساختمان مدرسه مهر تابان که به‌صورت غیرمجاز احداث شده بود، شامل سازه‌های جدید، سرویس‌های بهداشتی و الحاقات غیرمجاز، صبح امروز تخریب و تخلیه شد. 

او افزود: در اجرای این حکم، با همکاری مطلوب نیروی انتظامی و همراهی دستگاه قضایی و شهرداری منطقه ۶، عملیات تخریب به‌خوبی انجام گرفت و در نهایت محدوده یادشده با نصب نیوجرسی مسدود و ایمن‌سازی شد. 

خوشبخت با بیان اینکه بخش‌هایی از ساختمان قدیمی مدرسه که مشمول جریمه بود، تخریب نشد، تصریح کرد: رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌صراحت اجرا شده و امکان بازگرداندن فضای تخریب‌شده به حالت اولیه و استفاده مجدد به‌عنوان فضای آموزشی وجود ندارد. 

معاون محیط‌زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز تأکید کرد: چنانچه مالک یا هر شخص دیگری در آینده اقدام به برپایی فعالیت آموزشی در محل یادشده کند، شهرداری با تمام توان از آن پیشگیری کرده و نسبت به تخریب مجدد و بازگرداندن عرصه به حالت اولیه اقدام خواهد کرد. 

او همچنین یادآور شد: در روند اجرای این رأی، با وجود برخی ممانعت‌ها، عملیات بدون وقفه انجام گرفت و دستور کمیسیون ماده ۱۰۰ به‌طور کامل عملیاتی شد. 

خوشبخت در پایان از شهروندان فهیم شیراز درخواست کرد؛ برای هرگونه ساخت‌وساز و عملیات عمرانی در حریم و محدوده شهر، جهت دریافت پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کنند تا متحمل خسارات مالی نشوند. 

