مکرون از اتحادیه اروپا خواسته که بخش دیجیتال آمریکا را هدف قرار دهد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پولیتیکو به نقل از یک مقام ارشد دولت فرانسه گزارش داد که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته است که با هدف قرار دادن بخش دیجیتال ایالات متحده، به تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه‌های اضافی بر مقررات فناوری و مالیات‌ها پاسخ دهد.

مکرون در جلسه هفتگی کابینه خود در روز چهارشنبه، پس از آنکه ترامپ روز دوشنبه استدلال کرد که اقدامات دیجیتال برخی از کشور‌ها به طور ناعادلانه‌ای به نفع شرکت‌های فناوری چینی است، گفت که اتحادیه اروپا "نباید بررسی بخش دیجیتال را کنار بگذارد".

بر اساس این گزارش، مکرون همچنین بر کسری تجاری اتحادیه اروپا در خدمات با ایالات متحده تأکید کرد و گفت که این بلوک باید "بر این موضوع تمرکز کند".

این گزارش افزود که موضع رئیس جمهور فرانسه در مورد بررسی احتمال اقدامات تلافی‌جویانه علیه بازیگران دیجیتال ایالات متحده توسط یکی از افراد نزدیک به او نیز تأیید شده است.