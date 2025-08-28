رئیس جمهور فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته است که با هدف قرار دادن بخش دیجیتال آمریکا به تهدید تعرفه‌ای ترامپ پاسخ دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پولیتیکو به نقل از یک مقام ارشد دولت فرانسه گزارش داد که امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه از اتحادیه اروپا خواسته است که با هدف قرار دادن بخش دیجیتال ایالات متحده، به تهدید دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اعمال تعرفه‌های اضافی بر مقررات فناوری و مالیات‌ها پاسخ دهد.

مکرون در جلسه هفتگی کابینه خود در روز چهارشنبه، پس از آنکه ترامپ روز دوشنبه استدلال کرد که اقدامات دیجیتال برخی از کشور‌ها به طور ناعادلانه‌ای به نفع شرکت‌های فناوری چینی است، گفت که اتحادیه اروپا "نباید بررسی بخش دیجیتال را کنار بگذارد".

بر اساس این گزارش، مکرون همچنین بر کسری تجاری اتحادیه اروپا در خدمات با ایالات متحده تأکید کرد و گفت که این بلوک باید "بر این موضوع تمرکز کند".

این گزارش افزود که موضع رئیس جمهور فرانسه در مورد بررسی احتمال اقدامات تلافی‌جویانه علیه بازیگران دیجیتال ایالات متحده توسط یکی از افراد نزدیک به او نیز تأیید شده است.

برچسب ها: امانوئل مکرون ، جنگ تعرفه ای
خبرهای مرتبط
مصرف داخلی عظیم به کمک اقتصاد هند آمد
تعرفه‌های تنبیهی ترامپ علیه هند اجرایی شد
چین بازار بزرگ دیگری به جای آمریکا یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
یمن فرودگاه بن‌گوریون را هدف قرار داد
اولیانوف: فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
ران درمر وارد واشنگتن شد
اردوغان: اسرائیل در خون بی‌گناهان غرق خواهد شد
الجزایر کاردار فرانسه را احضار کرد
حادثه ترافیکی در کابل؛ ۵۲ کشته و زخمی بر اثر واژگونی اتوبوس
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
مجارستان اتحادیه اروپا را به دادگاه کشاند
بیانیه ۱۴ عضو شورای امنیت در حمایت از پایان جنگ غزه و ساز مخالف آمریکا
آخرین اخبار
گروسی: بازگشت بازرسان آژانس به ایران نشان‌دهنده پیشرفت به سمت توافق است
مکرون از اتحادیه اروپا خواسته که بخش دیجیتال آمریکا را هدف قرار دهد
پوتین و کیم در مراسم رژه نظامی بزرگ چین شرکت خواهند کرد
علت حضور ناوهای آمریکا در نزدیکی ونزوئلا چیست؟
غرب از موشک چینی می‌ترسد!
ترامپ و سیاست جنگ: وعده‌های صلح یا ابزار بحران
رسانه آمریکایی: رابطه آمریکا با اسرائیل یک خطر اخلاقی است!
تله مرگ در بیمارستان ناصر: جنایت سازمان‌یافته
رهبر حزب هلندی: سرمایه‌گذاری در اسرائیل، تأمین مالی نسل‌کشی غزه است
اقتصاد بدهکار فرانسه با استرس جدید رو‌به‌رو شد
رئیس پارلمان اروپا: باید برای اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه آماده شویم
وزیر صهیونیست با ترامپ درباره غزه رایزنی می‌کند
مخالفت مسکو با استقرار نیرو‌های حافظ صلح اروپایی در اوکراین
درخواست انتقال فوری خبرنگاران مصدوم شده در حمله رژیم صهیونیستی به خارج جهت مداوا
چین بازار بزرگ دیگری به جای آمریکا یافت
مصرف داخلی عظیم به کمک اقتصاد هند آمد
بلژیک درصدد به رسمیت شناختن فلسطین و اعمال تحریم علیه رژیم صهیونیستی
روزنامه اسرائیلی: حوثی‌ها دیوانه‌ترین نیروی منطقه هستند
عملیات هلی‌برن صهیونیست‌ها در ریف دمشق
ایران محور دیدار وزیران امور خارجه آمریکا و رژیم صهیونیستی
گروسی: هیچ مدرکی مبنی بر انتقال اورانیوم از اصفهان وجود ندارد
درخواست یکطرفه اروپا؛ ایران مانع بازگشت تحریم‌ها شود
مجارستان اتحادیه اروپا را به دادگاه کشاند
حماس از بیانیه شورای امنیت سازمان ملل استقبال کرد
اولیانوف: فعالیت‌های آژانس انرژی اتمی در نیروگاه بوشهر از سر گرفته شد
اردوغان: اسرائیل در خون بی‌گناهان غرق خواهد شد
کره جنوبی قانون ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس را تصویب کرد
بیانیه ۱۴ عضو شورای امنیت در حمایت از پایان جنگ غزه و ساز مخالف آمریکا
اسرائیل برای دومین بار در ۲۴ ساعت گذشته به سوریه حمله کرد
گفتگوی مقامات اروپا با طالبان؛ اروپا به دنبال اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی است