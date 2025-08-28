گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد به محدودیت انتخاب واحد و اجبار به پرداخت شهریه زودهنگام

باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه سال تحصیلی جدید قرار داریم و هم اکنون زمان انتخاب واحد دانشجویان دانشگاهها آغاز شده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما باید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی به صورت یکجا هزینه شهریه متغیر و ثابت را پرداخت کنند تا بتوانند انتخاب واحد کنند. از سوی دیگر دانشجویانی که دارای معدل بالا هستند میتوانند تا ۲۴ واحد را انتخاب کنند؛ اما دانشگاه بیش از ۲۰ واحد درسی را به آنها ارائه نمیدهد.
وی با ارسال پیامی به تشریح این ماجرا پرداخت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.
متن پیام شهروندخبرنگار
گروهی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به سیاست جدید این دانشگاه در زمینه سقف انتخاب واحد اعتراض کردهاند. بر اساس آییننامه رسمی دانشگاه آزاد، دانشجویانی که معدل بالاتر از ۱۷ دارند، باید امکان انتخاب حداکثر ۲۴ واحد درسی را داشته باشند. با این حال، مسئولان آموزش در واحدهای مختلف کشور سقف انتخاب واحد را روی ۲۰ واحد ثابت نگه داشته و از افزایش آن خودداری میکنند.
طبق گزارشهای متعدد دانشجویان، آموزش دانشگاهها اعلام کردهاند که افزایش سقف انتخاب واحد تنها در زمان حذف و اضافه امکانپذیر است؛ آن هم مشروط به پرداخت کامل شهریه ثابت و متغیردر همان ابتدا باید پرداخت کنیم. این موضوع باعث شده بسیاری از دانشجویان برای ثبت دروس مورد نیاز خود، تحت فشار مالی شدید قرار بگیرند.
دانشجویان معترض این اقدام را "سوءاستفاده آشکار مالی" و "نقض حقوق آموزشی" دانسته و میگویند دانشگاه آزاد با گروکشی شهریه، دانشجویان را مجبور میکند زودتر از موعد تمام شهریه را پرداخت کنند. آنان تأکید دارند که این سیاست علاوه بر ایجاد فشار اقتصادی بر خانوادهها، موجب اخلال در روند تحصیل و حتی تأخیر در فراغت از تحصیل دانشجویان خواهد شد.
مطالبه اصلی دانشجویان، اجرای کامل آییننامه آموزشی و افزایش فوری سقف انتخاب واحد به ۲۴ واحد بدون اجبار به پرداخت زودهنگام شهریه است.