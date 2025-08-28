مهدی طارمی در یک قدمی المپیاکوس

انتقال مهدی طارمی به المپیاکوس به احتمال زیاد به زودی نهایی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانلوکا دیماریتزیو خبرنگار معتبر ایتالیایی اعلام کرد،  المپیاکوس گام بلندی برای جذب مهدی طارمی برداشته و در نزدیکی جذب این مهاجم ۳۳ ساله قرار گرفته است. انتظار می‌رود این انتقال به صورت رایگان انجام شود که در این صورت نراتزوری حدود ۱۰ میلیون یورو در هزینه‌هایش صرفه‌جویی می‌کند.

طارمی در فهرست خروج اینتر قرار دارد و در هفته نخست سری آ هم از فهرست تیمش خط خورد. 

در صورت نهایی شدن انتقال طارمی به المپیاکوس، او سومین ایرانی تاریخ این باشگاه یونانی پس از کریم انصاری فرد و احسان حاج صفی نام خواهد گرفت.   پی اس وی آیندهوون و پاناتینایکوس دیگر مشتریان طارمی محسوب می شوند.

