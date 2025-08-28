باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت که بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) به ایران نشان‌دهنده پیشرفت خاصی در مسیر توافق و عادی‌سازی روابط با تهران است.

او در مصاحبه‌ای با آسوشیتدپرس گفت: امروز، بازرسان به ایران بازگشته‌اند. امیدوارم بتوانیم به زودی به توافق برسیم. این واقعیت که بازرسان بازگشته‌اند، نشانه اولیه‌ای است که در این مسیر پیشرفت وجود دارد.

گروسی افزود: «می‌توانم بگویم که بازگشت بازرسان مهم است. در عین حال، ما هنوز باید تعدادی از موارد را روشن کنیم و هنوز باید به تمام مسائلی که از نظر بازرسی‌هایی که باید در ایران انجام دهیم مهم هستند، بپردازیم.»

در ساعات اولیه صبح ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد)، اسرائیل تجاوز نظامی علیه ایران را آغاز کرد. کمتر از ۲۴ ساعت بعد، ایران حملات متقابل خود را آغاز کرد. نه روز بعد در صبح روز ۲۲ ژوئن (۱ تیر)، جت‌های آمریکایی به سه تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند و وارد درگیری شدند. عصر روز بعد، تهران حمله موشکی به العدید، بزرگترین پایگاه هوایی نظامی ایالات متحده در منطقه، واقع در قطر را انجام داد.

در ۲۴ ژوئن (۳ تیر)، ترامپ اعلام کرد که اسرائیل و ایران با آتش‌بس کامل موافقت کرده‌اند. مقامات اسرائیلی تأیید کردند که پیشنهاد ایالات متحده را پذیرفته‌اند و مدعی شدند که تمام اهداف خود را در عملیات خود علیه ایران تکمیل کرده‌اند. در مقابل، تهران اعلام کرد که با مجبور کردن تل‌آویو به توقف یکجانبه تجاوز خود بر آن پیروز شده است. آتش‌بس از ۲۴ ژوئن برقرار است.

آژانس حمله ایالات متحده و اسرائیل را محکوم نکرد و ایران آژانس را به جانبداری سیاسی متهم کرد و در ۲ ژوئیه (۱۱ تیر)، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران قانونی را امضا کرد که همکاری با آژانس را به حالت تعلیق درآورد.

با این حال، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در ۲۷ اوت (۵ شهریور) گفت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر روند جایگزینی سوخت در نیروگاه هسته‌ای بوشهر نظارت خواهند کرد. پیش از این، لارنس نورمن، خبرنگار وال استریت ژورنال، گفته بود که ایران ممکن است به زودی به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازدید از سایت‌های هسته‌ای که تحت تأثیر حملات قرار نگرفته‌اند را بدهد.