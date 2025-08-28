یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که قرار گرفتن در معرض یک آفت‌کش رایج در دوران بارداری می‌تواند رشد مغز و عملکرد حرکتی کودکان را در سال‌های آینده مختل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محققان گزارش می‌دهند که آفت‌کش کلرپیریفوس (CPF) که به طور گسترده استفاده می‌شود، با تغییر عملکرد مغز و کنترل ضعیف‌تر حرکات ظریف در کودکانی که در دوران جنینی در معرض آن قرار گرفته‌اند، مرتبط است.

طبق گزارش هلث دی نیوز، دکتر «بردلی پترسون»، محقق ارشد و رئیس روانپزشکی کودک و نوجوان در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در یک بیانیه خبری گفت: «اختلالاتی که در بافت مغز و متابولیسم مشاهده کردیم که با قرار گرفتن در معرض این آفت‌کش در دوران بارداری مرتبط بود، به طور قابل توجهی در سراسر مغز گسترش یافته بود.»

برای این مطالعه، محققان ارزیابی‌های رفتاری و اسکن‌های MRI را از ۲۷۰ کودک در منهتن انجام دادند که مادرانشان در دوران بارداری در معرض CPF قرار گرفته بودند.

این ارزیابی‌ها بین سال‌های ۱۹۹۸ تا اواسط ۲۰۰۵ انجام شد. آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ استفاده از CPF را برای مصارف مسکونی ممنوع کرد، اما محققان خاطرنشان کردند که هنوز هم به عنوان یک آفت‌کش کشاورزی برای میوه‌ها، سبزیجات و غلات غیرارگانیک مانند سیب، توت فرنگی، مارچوبه، گیلاس ترش، مرکبات و هلو استفاده می‌شود.

محققان خاطرنشان می‌کنند که CPF یک آفت‌کش ارگانوفسفره است که در خانواده شیمیایی گاز اعصاب قرار دارد. این ماده شیمیایی می‌تواند از جفت عبور کرده و به جنین برسد و به راحتی از سد خونی-مغزی جنین عبور کند.

طبق گزارش آژانس ثبت مواد سمی و بیماری‌ها، CPF برای کنترل سوسک‌ها، کک‌ها و موریانه‌ها هم استفاده شده است و یک ماده فعال در برخی از قلاده‌های ضد کک و کنه برای حیوانات خانگی بوده است.

اسکن‌های MRI نشان داد که کودکان تغییرات خاصی در قشر مغز، ماده سفید، مسیر‌های شبکه و عایق عصبی خود داشتند که همه اینها می‌تواند رشد، کنترل حرکتی و عملکرد مغز را مختل کند.

محققان گفتند، علاوه بر این، قرار گرفتن در معرض CPF به تدریج بیشتر به طور قابل توجهی با تغییرات فزاینده بیشتر در ساختار و عملکرد مغز و همچنین عملکرد حرکتی ضعیف‌تر مرتبط بود.

پترسون گفت: «قرار گرفتن بیشتر در معرض CPF منجر به ضخیم شدن بیشتر قشر مغز شد- ناحیه‌ای از مغز که عملکرد‌هایی مانند تفکر، حافظه و حرکت را هدایت می‌کند. ما عواقب این اثرات مغزی را نمی‌دانیم، اما دریافتیم که قرار گرفتن در معرض CPF بیشترین اختلال را در عملکرد حرکتی ایجاد می‌کند.»

وی گفت: «داده‌ها قویاً نشان می‌دهند که قرار گرفتن در معرض CPF بر نحوه رشد نورون‌ها تأثیر می‌گذارد.»

پترسون افزود: «این اتفاق در اوایل بارداری رخ می‌دهد، زمانی که نورون‌ها در قشر مغز رشد می‌کنند و به ماده خاکستری قشر مغز- سلول‌های عصبی متراکم که اطلاعات را پردازش می‌کنند- و ماده سفید- که عمدتاً فیبر‌های عصبی هستند که نورون‌ها را به هم متصل می‌کنند- تمایز می‌یابند.»

او ادامه داد: «همه این ناهنجاری‌ها می‌توانند به عملکرد حرکتی ضعیف در این کودکان منجر شود. به نظر می‌رسد مکانیسم‌های مؤثر، التهاب و استرس اکسیداتیوی هستند که CPF و سایر آفت‌کش‌ها ایجاد می‌کنند.»

نتایج همچنین نشان داد کودکانی که در معرض CPF قرار دارند، جریان خون به مغزشان به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

منبع: مهر

برچسب ها: رشد مغز کودک ، آفت کش
