سیدبندی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ مشخص شد/ امروز، قرعه کشی مسابقات

باشگاه خبرنگاران جوان - با پایان مراحل مقدماتی و پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا، تکلیف ۳۶ تیم راه‌یافته به فاز لیگ مسابقات لیگ قهرمانان اروپا فصل ۲۶-۲۰۲۵ مشخص شد. انگلیس با ۶ نماینده در فصل ۲۶-۲۰۲۵، بیشترین میزان نماینده در تاریخ لیگ قهرمانان اروپا را دارد. این ۳۶ تیم از ۱۶ کشور مختلف اروپایی هستند.

قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ امروز در موناکو برگزار می‌شود و شروع مسابقات، روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ خواهد بود. فینال لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ روز شنبه ۳۰ مه ۲۰۲۶، مصادف با ۹ خرداد ۱۴۰۵ به میزبانی استادیوم پوشکاش آرنا در بوداپست مجارستان برگزار خواهد شد.