فرآیند چهل و چهارمین آزمون گواهینامه، هفتاد و دومین آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و نهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی با حضور ۵ هزار دستیار امروز پنجشنبه ۶ شهریور آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرآیند آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی و سی و نهمین آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی صبح امروز پنجشنبه ۶ شهریورماه ۱۴۰۴ آغاز شده است و در نوبت عصر هم در ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی منتخب ادامه می‌یابد.

تعداد کل داوطلبان ثبت نام کننده ۵ هزار و ۴۰۶ نفر هستند که از این تعداد ۴ هزار و ۹۲۷ نفر داوطلب مقطع تخصصی و ۴۷۹ نفر داوطلب مقطع فوق تخصصی پزشکی هستند.

سی و نهمین دوره آزمون گواهینامه و دانشنامه فوق تخصصی به صورت الکترونیک و آزمون کتبی چهل و چهارمین آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه تخصصی پزشکی به صورت کاغذی در دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب برگزار شده است.

آزمون‌های دانشنامه پزشکی بالینی بالاترین سطح آزمون‌های کشوری هستند که دستیاران پزشکی در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی پس از پایان تحصیل خود در این آزمون شرکت می‌کنند. براساس قوانین افرادی که جزء ۵ درصد و ۱۰ درصد برتر آزمون باشند می‌توانند در فرآیند جذب هیئت علمی امتیاز لازم را کسب کنند.

آزمون‌های شفاهی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به صورت KFP ٫ PMP ٫ OSCE ٫ MMI و سایر روش‌های ارزشیابی مبتنی بر رایانه یا ایستگاهی و. در روز‌های ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۴ طبق جدول زمانبندی در مراکز معرفی شده دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود.

حد نصاب نمره قبولی در آزمون‌های دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی

آزمون دانشنامه تخصصی در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار می‌شود. داوطلبان باید توجه داشته باشند که براساس رای صادره در موضوع ۳ یکصد و سومین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۱۴ مردادماه ۱۴۰۴، کف قبولی در آزمون‌های گواهینامه و دانشنامه رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی بالینی پزشکی از چهل و چهارمین دوره آزمون گواهینامه و هفتاد و دومین دوره آزمون دانشنامه رشته‌های تخصصی و سی و نهمین دوره آزمون گواهینامه دانشنامه رشته‌های فوق تخصصی بالینی و به بعد تغییر کرده است.

براین اساس حد نصاب قبولی گواهینامه تخصصی: کسب حداقل نمره کتبی ۹۵ از ۱۵۰ نمره کل کتبی، حد نصاب قبولی دانشنامه تخصصی: کسب حداقل نمره کتبی ۱۰۵ از ۱۵۰ نمره کل کتبی و حد نصاب قبولی گواهینامه فوق تخصصی: کسب حداقل نمره کتبی ۶۰ از ۱۰۰ نمره کل کتبی و حد نصاب قبولی دانشنامه فوق تخصصی: کسب حداقل نمره کتبی ۷۰ از ۱۰۰ نمره کل کتبی است.

همچنین براساس دستورالعمل اجرایی آزمون‌های دانشنامه جهت تعیین نفرات برتر نمره آزمون کتبی دانشنامه تخصصی با ضریب ۲ و نمره آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی با ضریب (۱) با در نظر گرفتن تبصره ذیل قسمت ب بند (۶) دستورالهمل معدل گیری و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

توجه: تعداد دفعات شرکت در مرحله کتبی آزمون دانشنامه تخصصی دارای محدودیت نیست.

در آزمون دانشنامه فوق تخصصی پزشکی برای تعیین نفرات برتر هر رشته نمره آزمون کتبی با ضریب دو و نمره آزمون شفاهی با ضریب یک محاسبه‬ ‫می شود و معدل بدست آمده‪، ‬نفرات برتر را مشخص می‌کند.

