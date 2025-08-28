محدودیت‌های ترافیکی تا سه شنبه ۱۱ شهریور در جاده‌های مازندران اعمال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیت‌های ترافیکی یک هفته‌ای که از دیروز چهارشنبه ۵ شهریور جاده‌های مازندران آغاز شد تا روز سه شنبه ۱۱ شهریور ادامه دارد.

محدودیت‌های ترافیکی اعلام شده:

۱. موتورسیکلت:

تردد موتور سیکلت تا ساعت ۶ صبح روز سه شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، سوادکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس و محور‌های بزرگراهی مشهد – سبزوار، مشهد تربت حیدریه، مشهد – قوچان و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

۲. محور چالوس:

(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۲) پیش بینی اعمال محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

- روز پنجشنبه و ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۱۱:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران انسداد بصورت کامل اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۲) از ساعت ۱۴:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) یکطرفه اعمال می‌گردد.

۳) از ساعت ۲۴:۰۰ یکطرفه اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

(۳-۲) روز‌های جمعه، شنبه و یکشنبه تاریخ‌های ۷، ۸ و ۹ شهریور ماه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۱۱:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۴:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۳:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

۳. محور هراز:

(۱-۳) تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۳) تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۶ الی ۲۴ روز‌های پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه و دوشنبه مورخ‌های ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ و ۰۹، ۰۸، ۰۷، ۰۶ از محور هراز ممنوع می‌باشد.

(۳-۳) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ تا روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ به صورت رفت و برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.

۴ – محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر:

(۱-۴) در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه تردد انواع تریلر‌ها به استثنای حاملین سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ الی ۲۴ روز جمعه مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۴ از مسیر جنوب به شمال و از ساعت ۶ الی ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۴ از مسیر شمال به جنوب محور تهران – فیروزکوه – قائم شهر ممنوع می‌باشد.

منبع:مرکز مدیریت راه های کشور

برچسب ها: پلیس راه مازندران ، وضعیت راه ها
خبرهای مرتبط
پیش بینی محدودیت تردد در صورت پر حجم بودن ترافیک جاده ها
محدودیت‌های ترافیکی یک هفته ای در جاده‌های شمال
استمرار محدودیت‌های ترافیکی در مسیر‌های شمال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشدید و برخورد قانونی در خصوص ماده ۱۰ و ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال تا ۱۱ شهریور
نبرد با سودجویان زمین در نور؛ ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تخریب شدند
مسئولیت صدور اسناد زمین‌های کشاورزی به سازمان امور اراضی واگذار شد
افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های تهران و سایر استان‌ها
آخرین اخبار
افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های تهران و سایر استان‌ها
مسئولیت صدور اسناد زمین‌های کشاورزی به سازمان امور اراضی واگذار شد
نبرد با سودجویان زمین در نور؛ ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تخریب شدند
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال تا ۱۱ شهریور
تشدید و برخورد قانونی در خصوص ماده ۱۰ و ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
عمارت آفریدون بهنمیر قهرمان لیگ فوتسال بانوان مازندران
کشف پرونده کلاهبرداری میلیاردی با رسید جعلی در مازندران
دستگیری قاتل فراری در بابل 
تشییع پیکر اسطوره کشتی جهان در بابل
افزایش ۱۰.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا
سرانه ورزشی مازندران به ۱.۳۱ مترمربع رسید
تلف شدن یک توله‌ خرس در مازندران
محدودیت‌های ترافیکی یک هفته ای در جاده‌های شمال