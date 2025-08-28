باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی روز پنجشنبه در آیین همزمان طرح های بهداشتی در خراسان شمالی که به مناسبت هفته دولت انجام شد، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌ها بدون سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی کارآمد نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و بر همین اساس، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای جذب و نگهداشت نیروهای متخصص در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در دست اجراست.

وی افزود: کمبودهای دانشگاه‌های علوم پزشکی، به‌ویژه در استان‌های کمتر برخوردار با همکاری مجموعه‌های استانی و ملی شناسایی و برای رفع آن‌ها مدل‌های مشخصی طراحی شده است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: برای هر یک از مشکلات حوزه درمان، برنامه‌ها و مدل‌های اختصاصی تعریف می‌شود تا راهکارها هدفمندتر و عملیاتی‌تر باشند.

ظفرقندی با اشاره به چالش کمبود متخصصان بیهوشی در کشور تصریح کرد: این مشکل تنها به یک استان محدود نیست بلکه معضلی ملی که در برخی مناطق حتی باعث کاهش ظرفیت فعالیت جراحان نیز شده است.

وی گفت: وزارت بهداشت برای جبران این کمبود، برنامه‌های آموزشی و تشویقی متعددی را در دستور کار قرار داده تا در آینده نزدیک این حوزه با بحران بیشتری مواجه نشود.

ظفرقندی همچنین از تلاش‌های انجام شده در استان خراسان شمالی برای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی قدردانی کرد و افزود: رفع محرومیت از مناطق کم‌برخوردار و ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، یکی از ماموریت‌های اصلی دولت است و این مهم بدون همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها، نمایندگان مجلس و استانداران محقق نخواهد شد.

لزوم عزم ملی برای موفقیت طرح جوانی جمعیت

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه گفت: طرح جوانی جمعیت نیازمند عزم ملی است و همه دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی باید برای تحقق این هدف پای کار بیایند، چراکه این موضوع تنها با مسائل اقتصادی حل نخواهد شد.

وی اظهارکرد: مقام معظم رهبری بارها بر موضوع جوانی جمعیت تاکید کرده‌اند و تحقق آن بدون تلاش هماهنگ همه دستگاه‌ها میسر نیست. وزارت بهداشت می‌تواند با پیشگیری از سقط‌های غیرضروری و کمک به درمان ناباروری نقش‌آفرینی کند، اما برای کاهش تصادفات، ارتقای فرهنگ فرزندآوری و رفع سایر موانع باید سایر دستگاه‌ها نیز مسئولیت‌پذیر باشند.

وزیر بهداشت افزود: اقتصاد بدون شک نقش مهمی در فرزندآوری دارد اما کاهش نرخ جمعیت صرفا به مسائل معیشتی خلاصه نمی‌شود و باید اقدامات گسترده فرهنگی برای ایجاد انگیزه در میان خانواده‌ها انجام شود.

وی تصریح کرد: رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و آموزشی در این زمینه مسئولیت خطیری دارند و باید در کنار دولت قرار گیرند.

پیش‌بینی ۶۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات پزشکی خراسان شمالی

ظفرقندی با اشاره به سفر استانی رئیس‌جمهور به خراسان شمالی گفت: در این سفر حدود ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تامین تجهیزات پزشکی و لجستیک استان پیش‌بینی شده که باید برای جذب و تخصیص آن تلاش جدی صورت گیرد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه امروز در مراکز استان خدمات درمانی پیشرفته ارائه می‌شود و بیماران برای درمان بسیاری از بیماری‌های پیچیده نیازمند ارجاع به کلان‌شهرها نیستند.

مدیریت کمبود نیروی متخصص

وزیر بهداشت با اشاره به کمبود نیروهای تخصصی از جمله بیهوشی گفت: کمبود ورودی دانشجویان بیهوشی از مشکلات کشور است اما می‌توان با پرداخت حقوق و مزایای بیشتر این کمبود را جبران کرد.

وی همچنین با بیان اینکه ۷۰ درصد آنژیوگرافی‌های قلب در کشور نیاز به حضور «اینترویشنیست» دارد، افزود: باید برنامه‌ریزی علمی برای تربیت نیروی متخصص انجام شود.

کمبود جراح عروق و تغییرات قیمت تجهیزات

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه کرد: در حال حاضر ۲۹ استان کشور دارای جراح عروق هستند، اما تعداد این متخصصان در برخی استان‌ها کم است.

وی با اشاره به تغییرات قیمت تجهیزات پزشکی افزود: ارز ترجیحی برخی تجهیزات حذف شده است؛ برای نمونه، قبلا دستگاه ام‌آرآی را پنج میلیارد تومان خریداری می‌کردیم، اما اکنون قیمت آن به ۹۰ میلیارد تومان رسیده است.

توقف طرح افزایش ظرفیت پزشکی به دستور رییس‌جمهور

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: با نظر رییس‌جمهور، اجرای طرح افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی در کشور متوقف شده است.

وی اظهارکرد: افزایش ظرفیت پزشکی بدون فراهم شدن زیرساخت‌های آموزشی و درمانی، نتیجه مطلوبی به همراه ندارد و دانشجو باید در دوره تحصیل از امکانات کامل برخوردار باشد تا با رضایت فارغ‌التحصیل شود.

وزیر بهداشت افزود: در صورتی که دانشجویان در شرایط نامطلوب و بدون رضایت فارغ‌التحصیل شوند، احتمال خروج آنان از کشور افزایش می‌یابد. بر همین اساس، رویکرد فعلی دولت توقف طرح افزایش ظرفیت پزشکی تا فراهم شدن شرایط مناسب است.

درس‌های جنگ ۱۲ روزه برای حوزه سلامت

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه درس‌های ارزشمندی آموختیم که می‌تواند در عرصه سلامت نیز به کار آید.

وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: با مدیریت صحیح و هم‌افزایی، می‌توان کمبودهای موجود در بخش‌های مختلف خراسان شمالی را برطرف کرد.

منبع: ایرنا