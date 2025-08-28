باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هوشمند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از تخریب چهار فقره دیوارکشی و دو بنای نیمهکاره غیرمجاز به مساحت مجموعی ۲۱۷۰ متر مربع در روستاهای تاشکوه و حسینآباد خبر داد و گفت:این اقدام در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرقانونی صورت گرفته است.
او افزود: این ساخت و سازها شامل چهار فقره دیوارکشی و دو بنای نیمهکاره بود که بدون مجوز قانونی در اراضی کشاورزی این دو روستا احداث شده بودند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور بر حفظ و حراست از اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد قانونی خواهد کرد.