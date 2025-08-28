مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از تخریب چهار فقره دیوارکشی و دو بنای نیمه‌کاره غیرمجاز به مساحت مجموعی ۲۱۷۰ متر مربع در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - هوشمند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور از تخریب چهار فقره دیوارکشی و دو بنای نیمه‌کاره غیرمجاز به مساحت مجموعی ۲۱۷۰ متر مربع در روستا‌های تاشکوه و حسین‌آباد خبر داد و گفت:این اقدام در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرقانونی صورت گرفته است.

او افزود: این ساخت و ساز‌ها شامل چهار فقره دیوارکشی و دو بنای نیمه‌کاره بود که بدون مجوز قانونی در اراضی کشاورزی این دو روستا احداث شده بودند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور بر حفظ و حراست از اراضی کشاورزی تاکید کرد و گفت: با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد قانونی خواهد کرد.

برچسب ها: اراضی کشاورزی ، زمین خواری
خبرهای مرتبط
آزادسازی اراضی کشاورزی ۹۰۰ میلیاردی در نور
آزادسازی اراضی کشاورزی ۱۵۰ میلیاردی در نور
قلع و قمع ۱۱ بنای غیرمجاز در شهرستان نکا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشدید و برخورد قانونی در خصوص ماده ۱۰ و ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال تا ۱۱ شهریور
نبرد با سودجویان زمین در نور؛ ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تخریب شدند
مسئولیت صدور اسناد زمین‌های کشاورزی به سازمان امور اراضی واگذار شد
افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های تهران و سایر استان‌ها
آخرین اخبار
افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازار‌های تهران و سایر استان‌ها
مسئولیت صدور اسناد زمین‌های کشاورزی به سازمان امور اراضی واگذار شد
نبرد با سودجویان زمین در نور؛ ساخت‌وساز‌های غیرمجاز تخریب شدند
ادامه محدودیت‌های ترافیکی جاده‌های شمال تا ۱۱ شهریور
تشدید و برخورد قانونی در خصوص ماده ۱۰ و ماده ۶۳ مکرر قانون خدمت وظیفه عمومی
عمارت آفریدون بهنمیر قهرمان لیگ فوتسال بانوان مازندران
کشف پرونده کلاهبرداری میلیاردی با رسید جعلی در مازندران
دستگیری قاتل فراری در بابل 
تشییع پیکر اسطوره کشتی جهان در بابل
افزایش ۱۰.۵ درصدی تولید انرژی خالص در نیروگاه نکا
سرانه ورزشی مازندران به ۱.۳۱ مترمربع رسید
تلف شدن یک توله‌ خرس در مازندران
محدودیت‌های ترافیکی یک هفته ای در جاده‌های شمال