باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو گفت: ما مدتی است که پروژه‌های نیروگاهی‌مان در حال به نتیجه رسیدن است. برنامه‌ریزی‌ها اکنون تقریباً هفته‌ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات آمادگی داریم تا پایان سال انشالله نیروگاه‌های خورشیدی را افتتاح کنیم. تاکنون حدود ۱۱۷ طرح افتتاح شده و من ۲۲ سفر استانی در یک سال داشتم که در هر سفر تعدادی طرح کلنگ‌زنی و تعدادی نیز افتتاح شدند. فکر می‌کنم انشالله این روند ادامه پیدا کند به امید خدا با همکاری همه همکارانم و در هفته‌های آینده نیز خبرهای خوبی برای مردم داریم.

علی‌آبادی همچنین به ویژگی‌های نیروگاه‌ها اشاره کرد و گفت: این نیروگاه‌ها بر روی شبکه توزیع بارشان را می‌ریزند و این امکان را فراهم می‌کنند که در برخی استان‌ها که تلاش بیشتری می‌شود، همکاران، مردم و سرمایه‌گذاران بیشتر بهره‌مند شوند. اما از طرفی، ممکن است در برخی مناطق حبس تولید داشته باشیم، یعنی در زمان‌هایی مصرف نداریم ولی امکان انتقال برق را نداریم.

وی افزود: نروگاه‌های بزرگ نیز در راه هستند همچنین در حال تلاش برای توسعه پست‌ها و ظرفیت‌های لازم برای انتقال هستیم تا بتوانیم بهره‌وری بهتری از این نیروگاه‌ها داشته باشیم.

وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: همه همکاران من در تلاشند و انشالله مردم عزیز با همدیگر دست به دست هم کمک کرده و در مصرف و تولید همکاری کنند. ما فکر می‌کنیم تا پایان سال بیش از ۵۰۰۰ مگاوات دیگر نیروگاه خورشیدی علاوه بر ۲۰۰۰ مگاواتی که کلنگ‌زنی شده، داشته باشیم همچنین واحدهای حرارتی نیز در دست احداث هستند. ما تاکنون حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی که از قبل ناتمام بودند، کلنگ‌زنی کردیم و شروع به کار کردیم. با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی کشور، امیدواریم با کمک مردم عزیز دوران سخت را با خوشی و خوبی پشت سر بگذاریم.