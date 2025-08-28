وزیر نیرو گفت: ما فکر می‌کنیم تا پایان سال بیش از ۵۰۰۰ مگاوات دیگر نیروگاه خورشیدی علاوه بر ۲۰۰۰ مگاواتی که کلنگ‌زنی شده، داشته باشیم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو گفت: ما مدتی است که پروژه‌های نیروگاهی‌مان در حال به نتیجه رسیدن است. برنامه‌ریزی‌ها اکنون تقریباً هفته‌ای ۱۰۰ تا ۱۵۰ مگاوات آمادگی داریم تا پایان سال انشالله نیروگاه‌های خورشیدی را افتتاح کنیم. تاکنون حدود ۱۱۷ طرح افتتاح شده و من ۲۲ سفر استانی در یک سال داشتم که در هر سفر تعدادی طرح کلنگ‌زنی و تعدادی نیز افتتاح شدند. فکر می‌کنم انشالله این روند ادامه پیدا کند به امید خدا با همکاری همه همکارانم و در هفته‌های آینده نیز خبرهای خوبی برای مردم داریم.

علی‌آبادی همچنین به ویژگی‌های نیروگاه‌ها اشاره کرد و گفت: این نیروگاه‌ها بر روی شبکه توزیع بارشان را می‌ریزند و این امکان را فراهم می‌کنند که در برخی استان‌ها که تلاش بیشتری می‌شود، همکاران، مردم و سرمایه‌گذاران بیشتر بهره‌مند شوند. اما از طرفی، ممکن است در برخی مناطق حبس تولید داشته باشیم، یعنی در زمان‌هایی مصرف نداریم ولی امکان انتقال برق را نداریم.

وی افزود: نروگاه‌های بزرگ نیز در راه هستند همچنین در حال تلاش برای توسعه پست‌ها و ظرفیت‌های لازم برای انتقال هستیم تا بتوانیم بهره‌وری بهتری از این نیروگاه‌ها داشته باشیم.

وزیر نیرو در پایان خاطرنشان کرد: همه همکاران من در تلاشند و انشالله مردم عزیز با همدیگر دست به دست هم کمک کرده و در مصرف و تولید همکاری کنند. ما فکر می‌کنیم تا پایان سال بیش از ۵۰۰۰ مگاوات دیگر نیروگاه خورشیدی علاوه بر ۲۰۰۰ مگاواتی که کلنگ‌زنی شده، داشته باشیم همچنین واحدهای حرارتی نیز در دست احداث هستند. ما تاکنون حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی که از قبل ناتمام بودند، کلنگ‌زنی کردیم و شروع به کار کردیم. با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های فنی کشور، امیدواریم با کمک مردم عزیز دوران سخت را با خوشی و خوبی پشت سر بگذاریم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: وزیر نیرو ، خاموشی برق ، تجدید پذیر
خبرهای مرتبط
بزودی مشکل برق حل خواهد شد
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور اکنون ۲۱۰۰ مگاوات است
بیش از ۱.۲ میلیون چراغ معابر تعویض خواهد شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
میانگین قیمت سکه در اولین حراج سال اعلام شد
نرخ تورم در مرداد ماه ۳۶.۳ درصد شد
توزیع برنج وارداتی از ۱۵ شهریور در سامانه بازارگاه
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور اکنون ۲۱۰۰ مگاوات است
فصل کشت آمد و خبری از اعلام نرخ نیست
آخرین اخبار
فصل کشت آمد و خبری از اعلام نرخ نیست
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور اکنون ۲۱۰۰ مگاوات است
نرخ تورم در مرداد ماه ۳۶.۳ درصد شد
توزیع برنج وارداتی از ۱۵ شهریور در سامانه بازارگاه
میانگین قیمت سکه در اولین حراج سال اعلام شد
کوتاهی وزارت جهاد کشاورزی در کشت فراسرزمینی
بررسی تولید مشترک ماشین‌آلات معدنی و صنعتی بلاروس در ایران 
رشد چشم گیر تراکم فروشی در خیابان‌های تهران+ فیلم
بارش باران طی سه روز آینده در نواحی شمال کشور
کمیته "صیانت از ارجاع نظارت برای رسیدگی به تخلف مهندسان تشکیل شد
سهمیه بندی آب در استان‌های مرزی صحت ندارد/ مردم به تماس‌های ناشناس توجه نکنند
تامین زیرساخت‌های لازم، مبنای واگذاری واحد‌های مسکونی و اراضی است
صنایع هواپیمایی از شمول محدودیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران مستثنی شدند
یک میلیون ایرانی خارج از کشور یارانه نقدی دریافت می‌کنند
دومین حراج سکه امسال، یکشنبه ۹ شهریور برگزار می‌شود
۷۰ درصد منابع یارانه نقدی طی ۵ ماهه امسال وصول شد
کاهش قیمت گوشت قرمز در گرو پرداخت مطالبات ۱۵۰ میلیون دلاری
چراغ سبز شاخص کل بورس/ صنعت بانکی بیشترین میزان ورود نقدینگی را به خود اختصاص داد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۵ شهریور ماه
واگذاری بیش از ۱۲۹ هزار میلیارد تومان سهام دولتی
بازار سرمایه به زودی وارد فاز رونق می‌شود
رونمایی از دو محصول جدید ایران خودرو
تعمیرات ۴۷فروند هواپیما توسط مهندسان توانمند داخلی
مشکل افت فشار آب حل خواهد شد+ فیلم
خصوصی‌سازی واقعی تنها راه توسعه صنعت پتروشیمی
هشدار سازمان حمایت درباره خرید دستگاه‌های سیم‌کارت‌خور قاچاق
یکی از بخش‌های مدیریت تنش آبی مدیریت مصرف است
بزودی مشکل برق حل خواهد شد
افتتاح و کلنگ‌زنی ۲۲۰ پروژه عمرانی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد کشور
تمهیدات بانک مرکزی برای حمایت از صنایع آسیب دیده از جنگ اعلام شد