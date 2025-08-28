سازمان هواشناسی اعلام کرد: همزمان با ادامه بارش باران در نوار شمالی کشور، نواحی جنوبی و جنوب‌شرقی شاهد رگبار‌های شدید و رعد و برق خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش‌های هواشناسی، طی امروز و فردا بارش باران در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز ادامه خواهد داشت.

از روز شنبه تا دوشنبه، بارش‌ها در نوار شمالی محدودتر شده و تنها در ارتفاعات البرز شمالی، ارتفاعات شرقی گیلان و ارتفاعات مازندران رخ خواهد داد.

در بازه پنج روز آینده، مناطق جنوبی و جنوب‌شرقی کشور از جمله جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب و جنوب‌غرب کرمان و جنوب فارس شاهد رگبار‌های همراه با رعد و برق خواهند بود که به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رخ داده و با وزش شدید باد و احتمال گرد و خاک همراه می‌شود.

همچنین در نوار شرقی کشور، شامل شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی، وزش باد شدید و بعضاً طوفان گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود که کاهش کیفیت هوا و دید افقی را در پی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، تا سه روز آینده در برخی مناطق جنوب‌غربی، جنوبی و بخش‌هایی از نواحی مرکزی کشور، افزایش سرعت وزش باد می‌تواند موجب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا شود.

بارش باران ، پیش بینی هواشناسی
