باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارشهای هواشناسی، طی امروز و فردا بارش باران در استانهای اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات البرز ادامه خواهد داشت.
از روز شنبه تا دوشنبه، بارشها در نوار شمالی محدودتر شده و تنها در ارتفاعات البرز شمالی، ارتفاعات شرقی گیلان و ارتفاعات مازندران رخ خواهد داد.
در بازه پنج روز آینده، مناطق جنوبی و جنوبشرقی کشور از جمله جنوب سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب و جنوبغرب کرمان و جنوب فارس شاهد رگبارهای همراه با رعد و برق خواهند بود که بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رخ داده و با وزش شدید باد و احتمال گرد و خاک همراه میشود.
همچنین در نوار شرقی کشور، شامل شمال سیستان و بلوچستان، جنوب خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی، وزش باد شدید و بعضاً طوفان گرد و خاک پیشبینی میشود که کاهش کیفیت هوا و دید افقی را در پی خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، تا سه روز آینده در برخی مناطق جنوبغربی، جنوبی و بخشهایی از نواحی مرکزی کشور، افزایش سرعت وزش باد میتواند موجب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا شود.