معاون وزیر جهاد از پیش‌بینی صرفه‌جویی ۱۰ درصدی آب در بخش کشاورزی با اجرای الگوی کشت نوین در سال زراعی خبر داد.

 غلامرضا گل‌محمدی در برنامه «روزی نو» به مناسبت هفته دولت، با اشاره به نقش محوری سازمان تات در ارتقای بهره‌وری کشاورزی گفت: این سازمان به‌عنوان مرجع علمی کشاورزی کشور، با تکیه بر دانش و فناوری‌های نوین، نقشی مهم در خودکفایی محصولات اساسی ایفا می‌کند.

وی افزود: سازمان تات در یک سال گذشته با تمرکز بر حل مسائل کلان، به ۴۰ یافته قابل ترویج و ارقام مقاوم به تنش‌های زنده و غیرزنده دست یافته است که از جمله آن معرفی دو رقم برنج کم‌مصرف در آب بوده است.

خودکفایی در بذر و توسعه الگوی کشت پایدار

رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به دستاوردهای این سازمان در حوزه بذر اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به ۹۸ درصد بذرهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و تاکنون ۳۸ رقم بذر هیبریدی گیاهی معرفی شده که این رقم نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد دو و نیم برابری داشته است.

گل‌محمدی با بیان اینکه طرح جهش تولید برنج به‌عنوان یک طرح ملی ۵ ساله در حال اجراست، تصریح کرد: اجرای سامانه آبیاری هوشمند در ۱۰ هزار هکتار از اراضی کشور، موجب افزایش ۱۸ درصدی بهره‌وری و کاهش ۱۳ درصدی مصرف آب شده است.

وی خاطرنشان کرد: تدوین و ابلاغ الگوی کشت در محصولات مختلف بدون کاهش تولید، صرفه‌جویی ۱۰ درصدی آب را هدف‌گذاری کرده است. همچنین دو رقم جدید پنبه با بهره‌گیری از فناوری هسته‌ای معرفی شده که علاوه بر کاهش ۱۸۰۰ متر مکعبی مصرف آب، افزایش عملکرد ۸۰۰ کیلوگرم در هر هکتار را به همراه داشته است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه و سند امنیت غذایی، پایه اصلی فعالیت‌های این سازمان است و تمامی اقدامات با سنجه‌های مشخص برای تحقق این اهداف دنبال می‌شود.

