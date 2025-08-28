باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سه منبع آگاه به اکسیوس گفتند که وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان، انگلیس و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفتند که آنها روز پنجشنبه مکانیسم تحریم‌های «اسنپ بک» علیه ایران را فعال خواهند کرد.

دیپلمات‌های اروپایی به آکسیوس گفته‌اند که آغاز فرآیند بازگرداندن تحریم‌ها به معنای پایان دیپلماسی نیست و تروئیکا همچنان در هفته‌های پیش از اجرایی شدن تحریم‌ها آماده ارتباط با ایران است.

پیش از این، رویترز گزارش داده بود که تروئیکای اروپایی ممکن است روند بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران را در ۲۸ آگوست (امروز) آغاز کنند، زیرا مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای تهران ناموفق بوده است. این خبرگزاری گزارش داد که تروئیکای اروپایی قصد دارد در آینده نزدیک تصمیم خود را به صورت کتبی به شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. تحریم‌ها علیه بخش‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران ۳۰ روز پس از آن برقرار خواهند شد.

روز گذشته وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور با همتایان خود از فرانسه، انگلیس و آلمان (تروئیکای اروپایی) درباره ایران گفت‌و‌گو کرده است.

در بیانیه کوتاهی از وزارت امور خارجه آمریکا آمده است: «ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان و دیوید لامی، وزیر امور خارجه انگلیس همگی بر تعهد خود برای اطمینان از اینکه ایران هرگز سلاح هسته‌ای تولید نکرده یا به آن دست پیدا نمی‌کند، تأکید کردند.»

ادعای تروئیکای اروپایی درباره برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران در حالی مطرح می‌شود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرده است هیچ نشانه معتبری از یک پروژه تسلیحاتی هسته‌ای در ایران وجود ندارد.

پیش از این، ایالات متحده و تروئیکای اروپایی توافق کرده بودند که پایان ماه آگوست را به عنوان مهلت دستیابی به توافق با ایران در نظر بگیرند. در غیر این صورت، آنها قصد دارند مکانیسم ماشه را فعال کنند که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه تهران را دوباره برقرار می‌کند. این تحریم‌ها بر اساس توافق‌های سال ۲۰۱۵ لغو شدند.

در ۲۶ آگوست(۴ شهریور)، دیمیتری پولیانسکی، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت که مسکو به دنبال تمدید اعتبار قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد به مدت شش ماه تا ۱۸ آوریل ۲۰۲۶ (۲۹ فروردین ۱۴۰۵) است که در حمایت از برجام تصویب شده بود. این تمدید به منظور ایجاد زمان برای یافتن یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله برنامه هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده است.