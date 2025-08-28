کشف ۳۳ تن چوب قاچاق درآستارا

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ دوم " مرتضی احدی " گفت: عوامل انتظامی شهرستان آستارا با تمام توان با متجاوزان حریم منابع طبیعی و جنگلها برخورد قاطع میکند.
وی در ادامه گفت:ماموران انتظامی ایست و بازرسی آستارا، در حین کنترل محورخروجی استان به دو دستگاه کامیون کشنده حامل چوب مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آنها توقیف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان آستارا از کشف ۳۳ تن چوب جنگلی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، در بازرسی از این خودروها خبرداد و گفت:در این راستا متهمین ۴۹ و ۶۳ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودروهای حامل چوب قاچاق نیز توقیف شدند.
این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش چوبهای کشف شده ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را اعلام کردند اذعان داشت:محموله چوبهای توقیف شده تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان آستارا در خاتمه خاطر نشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و مردم میتوانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
منبع: اطلاع رسانی پلیس