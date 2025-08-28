فرمانده انتظامی شهرستان آستارا از کشف مقدار ۳۳ چوب قاچاق در بازرسی از دو دستگاه خودروی کامیونت در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ دوم " مرتضی احدی " گفت: عوامل انتظامی شهرستان آستارا  با تمام توان با متجاوزان حریم منابع طبیعی و جنگل‌ها برخورد قاطع می‌کند.

وی در ادامه گفت:ماموران انتظامی ایست و بازرسی آستارا، در حین کنترل محورخروجی استان به دو دستگاه کامیون کشنده حامل چوب مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آنها توقیف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا از کشف ۳۳ تن چوب جنگلی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود، در بازرسی از این خودرو‌ها خبرداد و گفت:در این راستا متهمین ۴۹ و ۶۳ ساله برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی و خودرو‌های حامل چوب قاچاق نیز توقیف شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های کشف شده  ۴/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال را اعلام کردند اذعان داشت:محموله چوب‌های توقیف شده تحویل اداره منابع طبیعی شهرستان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستارا در خاتمه خاطر نشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و مردم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی قاچاقچیان، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

منبع: اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: چوب ، قاچاق
خبرهای مرتبط
کشف ۱۲ تن چوب قاچاق در بروجرد
کشف بیش از ۴۰ تُن چوب جنگلی قاچاق در آستانه اشرفیه
بار کج چوب های قاچاق به مقصد نرسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف ۳۳ تن چوب قاچاق درآستارا
آخرین اخبار
کشف ۳۳ تن چوب قاچاق درآستارا
آغاز بارگیری محموله صادراتی میله‌گرد فولاد از ایستگاه راه آهن رشت