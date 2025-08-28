طراحی بیش از ۱۴ همت پروژه برقی در تهران در یکسال گذشته

باشگاه خبرنگاران جوان - فرهاد شبیهی امروز (پنجشنبه) در مراسم افتتاح طرح‌های مهم صنعت برق کشور افزود: امروز هفت همت از این ۱۴به بهره برداری رسید.

وی افزود: همچنین امروز نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی برق منطقه‌ای تهران به بهره برداری رسید.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران از برنامه ریزی برای احداث هفت هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در تهران خبر داد و گفت: ۱۰۰ نیروگاه سه مگاواتی هم در دستور کار قرار دارد.

شبیهی در باره نصب خازن در شبکه برق تهران خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از ۵۰۰ مگاوات خازن در تهران نصب شده که در یکصدسال گذشته بی سابقه است و پایداری ولتاژ برق تهران را به همراه دارد.

وی از طراحی یک هزار و ۹۰۰ مگاوات طرح‌های زیرساختی مرتبط با برق تهران خبر داد که امروز ۳۰۰ مگاوات آن امروز به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران ادامه داد: بیش از ۶۰۰ مگاوات نیروگاه تولید پراکنده در تهران در حال بهره برداری است و امروز نیز ۹۸ مگاوات به بهره برداری می‌رسد.

شبیهی از سنگرون شدن توربین ۲۵ مگاواتی پالایشگاه تهران به شبکه برق تهران در شب گذشته خبر داد.

وی افزود: تهران نیازمند بهبود شبکه‌های فرسوده است که این امر نیازمند همکاری وزارت نیرو و استانداری تهران است.