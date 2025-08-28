باشگاه المپیاکوس یونان خواستار جذب مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال اینتر ایتالیا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از انتصاب کریستین چیوو به عنوان سرمربی اینتر، این مربی رومانیایی تصمیم گرفت نام مهدی طارمی، مهاجم ایرانی نراتزوری، را در فهرست بازیکنان مازاد تیم قرار دهد. به دنبال این تصمیم، طارمی اجازه حضور در تمرینات آغاز فصل را نیافت و در هفته نخست سری A نیز در فهرست بازی مقابل تورینو قرار نگرفت.

در روز‌های اخیر، شایعات مختلفی درباره مقصد بعدی طارمی در رسانه‌های اروپایی مطرح شده است. متئو مورتو، خبرنگار ایتالیایی حوزه نقل و انتقالات، اعلام کرد که باشگاه‌های اینتر و المپیاکوس یونان برای انتقال این مهاجم به توافق رسیده‌اند، اما طارمی هنوز رضایت نهایی خود را اعلام نکرده است.

مهاجم ایرانی یک فصل دیگر با اینتر قرارداد دارد و هرگونه جدایی تنها با موافقت شخصی او امکان‌پذیر است. اکنون باید دید آیا مدیران اینتر قادر خواهند بود طارمی را برای این انتقال متقاعد کنند یا مسیر حضور او در نراتزوری ادامه خواهد یافت.

برچسب ها: مهدی طارمی ، فوتبال
خبرهای مرتبط
ترکیب اینتر و بارسلونا اعلام شد؛ جایی برای مهدی طارمی نیست
لوکمن محور جدال سه‌جانبه؛ آینده طارمی و مونیز در هاله‌ای از ابهام
اختلاف بشیکتاش با اینتر بر سر رقم انتقال طارمی
اینتر چشم انتظار فروش مهدی طارمی
طارمی در یک قدمی خروج از اینتر
سایت ایتالیایی: اینزاگی نگران عملکرد طارمی در اینتر است
اینتر آماده جدایی با طارمی؛ خرید مهاجم جدید در راه است؟
اینتر و معمای طارمی: بازیکن میلیاردی، بدون حضور در تمرینات
لژیونر ایرانی در آستانه ترک ایتالیا؛ مهدی طارمی هنوز پیشنهاد ندارد
بشیکتاش دور طارمی خط قرمز کشید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مسی اینترمیامی را فینالیست کرد
شهادت ورزشکار بین‌المللی فلسطینی در خان‌یونس
فنونی زاده: مسابقات کافا کمکی به تیم ملی نمی‌کند/ جای نوراللهی در تیم ملی خالی است
گریمزبی تاون ۲ (۱۲)-(۱۱) ۲ منچستریونایتد/ رسوایی بزرگ شیاطین سرخ با حذف مقابل حریف دسته چهارمی+ فیلم
شوک به کشتی آمریکا: محرومیت ۳ ساله جانشین دیوید تیلور!
مهدی طارمی در یک قدمی المپیاکوس
وهن ویزبادن ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار شاگردان کمپانی از فاجعه
تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان اروپا تکمیل شدند/ صعود بنفیکا، بروخه و کپنهاگن و حذف شاگردان مورینیو
جا ماندن پارادوچرخه‌سواران ایران از جهانی بلژیک بخاطر ویزا
سیدبندی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ مشخص شد/ امروز، قرعه کشی مسابقات
آخرین اخبار
انتصاب سرپرست سازمان لیگ فدراسیون بولینگ و بیلیارد
دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان
رونالدو با اختلاف بهترین ستاره لیگ عربستان
سیدبندی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶-۲۰۲۵ مشخص شد/ امروز، قرعه کشی مسابقات
مهدی طارمی در یک قدمی المپیاکوس
صعود جوکوویچ و آلکاراس به دور سوم تنیس آزاد آمریکا
تیم ملی هنر‌های رزمی ترکیبی‌ ام‌ام‌ای عازم بحرین شد
مسی اینترمیامی را فینالیست کرد
وهن ویزبادن ۲ - ۳ بایرن مونیخ/ فرار شاگردان کمپانی از فاجعه
تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان اروپا تکمیل شدند/ صعود بنفیکا، بروخه و کپنهاگن و حذف شاگردان مورینیو
گریمزبی تاون ۲ (۱۲)-(۱۱) ۲ منچستریونایتد/ رسوایی بزرگ شیاطین سرخ با حذف مقابل حریف دسته چهارمی+ فیلم
شوک به کشتی آمریکا: محرومیت ۳ ساله جانشین دیوید تیلور!
جا ماندن پارادوچرخه‌سواران ایران از جهانی بلژیک بخاطر ویزا
شهادت ورزشکار بین‌المللی فلسطینی در خان‌یونس
فنونی زاده: مسابقات کافا کمکی به تیم ملی نمی‌کند/ جای نوراللهی در تیم ملی خالی است
پیروزی تیم ملی والیبال ایران برابر مصر در دیداری تدارکاتی
قرارداد اونینگ و پرسپولیس امضا شد
بوسکتس: امیدوارم دمبله برنده توپ طلا شود!
افتتاحیه دوره آموزشی تربیت سفیران جوان المپیک
درخشش سوارکاران ایرانی در رقابت‌های منطقه‌ای مِنا
والیبال قهرمانی جوانان جهان؛ چین حریف ایران در یک‌چهارم
چرا فیلمی از ۶ گله شدن استقلال موجود نیست؟ + فیلم
کاروان تیم ملی راهی تاجیکستان شد؛ یک بازیکن جا ماند!
سلام نظامی دو قهرمان تیراندازی کشورمان در مسابقات آسیایی + فیلم
رقابت تنگاتنگ دو ایرانی در مسابقات وزنه‌برداری + فیلم
نگاهی به حواشی‌های بازی استقلال و ذوب‌آهن + فیلم
قلعه‌نویی خطاب به ملی‌پوشان: تورنمنت کافا مهم است، چون پیراهن «ایران» را می‌پوشیم
هندبال جوانان آسیا؛ برد پرگل دختران ایران مقابل هنگ‌کنگ
عملکرد تحسین برانگیز لرتبارها؛ صدرنشین ناخوانده، اما جذاب لیگ بیست و پنجم
فلورنزی از فوتبال خداحافظی کرد