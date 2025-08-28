باشگاه خبرنگاران جوان - پس از انتصاب کریستین چیوو به عنوان سرمربی اینتر، این مربی رومانیایی تصمیم گرفت نام مهدی طارمی، مهاجم ایرانی نراتزوری، را در فهرست بازیکنان مازاد تیم قرار دهد. به دنبال این تصمیم، طارمی اجازه حضور در تمرینات آغاز فصل را نیافت و در هفته نخست سری A نیز در فهرست بازی مقابل تورینو قرار نگرفت.

در روز‌های اخیر، شایعات مختلفی درباره مقصد بعدی طارمی در رسانه‌های اروپایی مطرح شده است. متئو مورتو، خبرنگار ایتالیایی حوزه نقل و انتقالات، اعلام کرد که باشگاه‌های اینتر و المپیاکوس یونان برای انتقال این مهاجم به توافق رسیده‌اند، اما طارمی هنوز رضایت نهایی خود را اعلام نکرده است.

مهاجم ایرانی یک فصل دیگر با اینتر قرارداد دارد و هرگونه جدایی تنها با موافقت شخصی او امکان‌پذیر است. اکنون باید دید آیا مدیران اینتر قادر خواهند بود طارمی را برای این انتقال متقاعد کنند یا مسیر حضور او در نراتزوری ادامه خواهد یافت.