باشگاه خبرنگاران جوان - احمد نظرپور در کتاب عصر انقلاب اسلامی با استناد به آمار‌های بین‌المللی به ارائه دستاورد‌های انقلاب اسلامی ایران پرداخته و این کتاب در ۴۱۳ صفحه توسط انتشارات عقیله عشق در هزار نسخه چاپ شده است.

فصل اول این کتاب به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی اختصاص دارد و در فصل دوم آماری مقایسه‌ای میان برخورداری‌های عمومی همچون امنیت غذایی و بهداشت در دوران رژیم پهلوی و بعد از پیروزی انقلاب انجام شده است. دیگر فصل‌های این کتاب؛ شامل پیشرفت‌های علمی، پیشرفت‌های زیرساختی، صنعتی و انرژی و مباحثی همچون آزادی، کرامت زن، معنویت، عزت و اقتدار، عدالت اجتماعی است و نویسنده در ادامه به فروپاشی غرب و پیروزی محور مقاومت و شکست رژیم صهیونیستی پرداخته است.

نویسنده در پیشگفتار کتاب به بخشی از بیانیه گام دوم انقلاب استناد کرد و نوشت: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم، انقلاب اسلامی را عصر جدیدی نامیدند و فرمودند «انقلاب پرشکوه ملت ایران که بزرگترین و مردمی‌ترین انقلاب عصر جدید است، تنها انقلابی است که یک چله پرافتخار را بدون خیانت به آرمان هایش پشت سرنهاده... و از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرده... آن روز که جهان میان شرق و غرب مادی تقسیم شده بود و کسی گمان یک نهضت بزرگ دینی را نمی‌برد، انقلاب اسلامی ایران، با قدرت و شکوه پا به میدان نهاد؛ چهارچوب‌ها را شکست؛ کهنگی کلیشه‌ها را به رخ دنیا کشید؛ دین و دنیا را در کنار هم مطرح کرد و آغاز عصر جدیدی را اعلام نمود».

نظرپور افزود: انقلاب اسلامی به عنوان یک پدیده سیاسی، اجتماعی و به عنوان آخرین انقلاب قرن، انقلابی است که معادلات جهانی را تحت تاثیر خود قرار داد و وقایع و تحولات آن بسیاری از تحلیلگران را شگفت زده نمود. هرچه از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران فاصله گرفته شود، اهمیت تبیین دستاورد‌ها و پیشرفت‌های جمهوری اسلامی بیشتر می‌شود. یکی از اهداف راهبردی دشمنان در جنگ ترکیبی علیه انقلاب اسلامی، ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه و به ویژه در نسل جوان نسبت به آینده از طریق سیاه نمایی، بزرگ کردن مشکلات، زیر سوال بردن و یا کم ارزش جلوه دادن دستاورد‌های انقلاب و ناکارآمد نشان دادن نظام دینی است. (ص. ۱۴)

در زمینه وضعیت اقتصادی ایران در این کتاب آمده است: به گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ کمتر از ۴۰ درصد است. کاهش نرخ تورم ایران طی سال ۲۰۲۲ در حالی است که نرخ تورم جهانی رو به افزایش بوده و کشور‌هایی مثل کشور‌های اروپایی که سال‌ها به نرخ تورم زیر سه درصد عادت کرده بودند، اکنون با نرخ‌های تورم تا دو رقمی دست و پنجه نرم می‌کنند. بر اساس آمار برآوردی صندوق بین المللی پول، رتبه ایران از نظر نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ دو پله نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده و ایران در جایگاه نهم از این نظر قرار گرفته است. (ص. ۴۶)

نویسنده درباره مهمترین دستاورد‌های نظامی ایران نوشت: آخرین رتبه بندی موسسه گلوبال فایرپاور نشان می‌دهد ایران در سال ۲۰۱۸ حائز رتبه ۱۳ بزرگ‌ترین قدرت نظامی دنیا و چهارمین قدرت برتر دریایی جهان شد. حوزه هوا و فضا نیز یکی دیگر از دستاورد‌های درخشان ایران به حساب می‌آید و به گزارش موسسه معتبر جهانی فوتون، ایران یکی از قدرت‌های نوظهور در عرصه فناوری هوا و فضا و یازدهمین کشور از نظر توسعه در عرصه فناوری فضایی است. (ص. ۲۵۴)