افتتاح ۲۳ واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور همزمان با هفته دولت

باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارمین روز ازهفته دولت، با حضور "مهدی دونده"معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور و "حاجتمند" رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) درشهرستان نیشابور و جمعی دیگر از مدیران شهرستان، ۲۳ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور در این مراسم ضمن تاکید بر اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از نیاز‌های اساسی جامعه، اظهار داشت:کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی با تمام توان و امکانات در جهت رفع محرومیت و تأمین مسکن مددجویان گام برداشته‌اند. ساخت واحد‌های مسکونی و همچنین ارائه کمک‌های مالی در قالب ودیعه مسکن و یارانه اجاره‌بها، از جمله اقدامات موثر برای ارتقاء رفاه خانواده‌های تحت پوشش است.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

