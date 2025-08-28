شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته دولت از افتتاح ۲۳ واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور استان خراسان رضوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چهارمین روز ازهفته دولت، با حضور "مهدی دونده"معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور و "حاجتمند" رییس کمیته امداد امام خمینی (ره) درشهرستان نیشابور و جمعی دیگر از مدیران شهرستان، ۲۳ واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با اعتباری بالغ بر ۱۶۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نیشابور در این مراسم ضمن تاکید بر اهمیت مسکن به‌عنوان یکی از نیاز‌های اساسی جامعه، اظهار داشت:کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی با تمام توان و امکانات در جهت رفع محرومیت و تأمین مسکن مددجویان گام برداشته‌اند. ساخت واحد‌های مسکونی و همچنین ارائه کمک‌های مالی در قالب ودیعه مسکن و یارانه اجاره‌بها، از جمله اقدامات موثر برای ارتقاء رفاه خانواده‌های تحت پوشش است.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

افتتاح ۲۳ واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور

افتتاح ۲۳ واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

 

برچسب ها: هفته دولت ، افتتاح پروژه‌ ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
گزارش تصویری از مراسم عطر افشانی گلزار شهدای شهرستان هریس در هفته دولت
شهروندخبرنگار قزوین؛
افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت + عکس
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
برگزاری آئین کلنگ زنی مدرسه در روستای ینگجه هریس + عکس و فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فیلمی از اعزام کاروان زیارت اولی‌ها از روستای جغدان به مشهد مقدس
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد به محدودیت انتخاب واحد و اجبار به پرداخت شهریه زودهنگام
افتتاح ۲۳ واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور همزمان با هفته دولت
آخرین اخبار
افتتاح ۲۳ واحد مسکونی مددجویی کمیته امداد امام خمینی (ره) در نیشابور همزمان با هفته دولت
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد به محدودیت انتخاب واحد و اجبار به پرداخت شهریه زودهنگام
فیلمی از اعزام کاروان زیارت اولی‌ها از روستای جغدان به مشهد مقدس
گلایه مشتریان سایپا از تاخیر در تحویل خودروی ساینای دوگانه سوز
رنجش گردشگران الوند از آبیاری غیر اصولی در برخی از بوستان‌ها + فیلم
نمایی زیبا از شکوفه دادن درخت گوجه سبز در آخرین فصل تابستان
گزارش تصویری از مراسم عطر افشانی گلزار شهدای شهرستان هریس در هفته دولت
قطعی مداوم برق صدای اهالی اسلامشهر را درآورد
سوگواری ماهدشتی ها در سالروز شهادت امام هشتم شیعیان + عکس
افتتاح پروژه هدایت سیل در روستای توآباد به مناسبت هفته دولت + عکس
برگزاری آئین کلنگ زنی مدرسه در روستای ینگجه هریس + عکس و فیلم