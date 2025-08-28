دعوت ۲۰ بازیکن به اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال بانوان از ۹ تا ۱۵ شهریور در مرکز ملی فوتبال برگزار میشود. این اردو به منظور حضوری پرقدرت در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض و جامجهانی فیلیپین برپا خواهد شد.
بر این اساس، شهرزاد مظفر، سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان اسامی ملیپوشان دعوت شده به اردوی تدارکاتی را به شرح زیر اعلام کرد:
فرزانه توسلی، فرشته کریمی، نسیمه سادات غلامی، مریم سید (تهران)
سارا شیربیگی (کرمانشاه)
فرشته خسروی، الهام عنافچه، طاهره مهدیپور، زهرا کیانی (خوزستان)
مارال ترکمان (البرز)
نسترن مقیمی، زهرا لطف آبادی (مازندران)
فاطمه رحمتی، مهسا کمالی (زنجان)
شیرین صفار، عاطفه برقی (خراسان رضوی)
مهتاب بنایی (فارس)
نساء احدی (گیلان)
مطهره توکلی (اصفهان)
مهدیه محمودینیا (کهگیلویه و بویراحمد)